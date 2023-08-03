В Верхневилюйском районе Якутии погиб пятилетний ребенок из-за пьяной матери за рулем

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Вечером 2 августа на 660-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
35-летняя женщина на Toyota Ipsum не справилась с рулевым управлением, съехала с дороги и опрокинула машину.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
В результате ДТП 5-летний пассажир-сын автомобилистки от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Выяснилось, что малыш находился на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. Сама мать в результате ДТП не пострадала, была пристегнута ремнем безопасности.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Выяснилось, что женщина не имеет водительского удостоверения. К административной ответственности она за последний год привлекалась 5 раз, в том числе за управление транспортным средством без прав, езду на не зарегистрированном автомобиле и другие нарушения.
Проведенное освидетельствование установило у женщины алкогольное опьянение: результат анализа составил 0,75 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении нарушительницы составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления.
Все обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следствию.
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