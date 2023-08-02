Самолет, летевший из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц

Фото: аэропорт Иркутска

Утром 2 августа в аэропорту Иркутска был прерван рейс в Якутск. По данному факту началась доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Экипаж «Airbus А320» принял решение вернуться на стоянку из-за столкновения со стаей птиц. Рейс выполняла авиакомпания «Сибирь».

На борту находилось 6 членов экипажа и 124 пассажира. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Иркутский следственный отдел начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

К установке всех обстоятельств произошедшего присоединилась Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. Производится оценка технического состояния судна.

По данным аэропорта Якутск, рейс СУ 6329 из Иркутска должен был прибыть в 09:15 часов. Сейчас в онлайн-табло указано, что прилет задержан до 15:00 по местному времени.

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