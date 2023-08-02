«Вот такое лето». В Якутии на месторождении серебра выпал снег

Месторождение Вертикальное в Кобяйском районе под июльским снегом. Скриншот видео

Занесенные снегом вагончики и техника – такая картина поразила работников месторождения Вертикальное в Кобяйском районе Якутии.

Рудник располагается в 400 километрах к северу от столицы региона города Якутска. С марта 2023 года здесь идет строительство флотационной фабрики для обогащения серебряной руды. Но после обильного снегопада здесь временно приостановили работы, сообщил один из местных крановщиков, который поделился кадрами летнего снега.

На видео он показал, как в 6 утра 31 июля заметенными белыми хлопьями оказались трактора, автомобили и все строения.

– Строим флотацию, и тут неожиданно пошел снег. Все замел. Похоже будем отдыхать пока не прекратится. Наверх лезть нельзя, скользко. Вот такое лето, – рассказал автор ролика.

Мужчина добавил, что кроме довольно глубоких сугробов погода «порадовала» сильным ветром.

Снег заметили и районе ближайшего к месторождению поселка Себян-Кюель.

– В северных районах похолодало, температура воздуха достигает от 0º до +2º. Поэтому, в горах может выпасть снег, так как температура в этих местах ниже, – прокомментировала телеканалу «Якутия 24 начальник местного гидрометцентра Татьяна Маршалик.

Справка:

Месторождения Вертикальное Мангазейского рудного поля было открыто в 2012 году. В 2013 компания ЗАО «Прогноз» получила лицензию на разведку и добычу здесь полезных ископаемых сроком на 20 лет. По данным разведочной кампании здесь выявлены ресурсы серебра в объёме 4,3 млн унций с содержание металла в руде 1,227 г/т серебра. В 2022 году началось производство богатого концентрата серебра из первичной руды. Запуск флотации запланирован на лето 2024 года

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