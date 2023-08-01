Бомбоубежище за 47 миллионов. «Водоканал» Якутска объявил необычную госзакупку

"Водоканал" Якутска заказал строительство оборонительного сооружения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Якутске планируется возвести сооружение гражданской обороны на территории действующих водозаборов. Поиск подрядчика для проекта объявлен на сайте госзакупок.

Новое строение планируется по адресу 50 лет Советской Армии, 110 ву. Сейчас участок пустует, но до конца 2024 года здесь должно появиться одноэтажное здание площадью 273.4 кв.м. В документации к закупке указано, что она необходима для обслуживающего персонала АО «Водоканал».

– Защитное сооружение позволит обеспечить безопасность людей от последствий аварий или катастроф, либо стихийных бедствий, а также воздействия современных средств поражения. Использование в мирное время под какой-либо вид деятельности проектом не предусматривается, – гласит положительное заключение Управления госэкспертизы Якутии.

Отметим, что строение будет возводиться в 100 метрах от реки Лены в микрорайоне Даркылах, который в сезон половодья часто подтапливается. Система жизнеобеспечения спланирована так, чтобы в течение 2 суток здесь смогли непрерывно пребывать не более 60 человек. Срок эксплуатации здания – 50 лет.

Проект разработан ООО «Воронеж-Аква» и согласован с МЧС России. Договор на проектирование был заключен в конце 2015 года еще предыдущим гендиректором Николаем Жестковым.

Начальная сумма контракта – 46,9 миллионов рублей. Итоги конкурса будут подведены в середине августа.

В качестве гарантии от претендентов требуется обеспечение заявки в 2% от начальной (максимальной) цены, что составляет чуть более 939 тысяч рублей. Обеспечение исполнения договора составит уже 5% от цены договора.

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