Без денег и дома: в Якутии гибель директора стройкомпании в ДТП привела к проблемам у его клиентов

Фото: SakhaDay

36-летний генеральный директор ООО «Профстройякутск» Денис Сивцев погиб в ДТП 22 июля на перекрестке Ивана Кульбертинова — Птицевод в Якутске. Его, ехавшего на мотоцикле, задавил автомобиль Suzuki Escudo, водитель которого не предоставил ему преимущества при повороте налево.

По официальным данным, за рулем машины была 40-летняя женщина. Однако очевидица заявила, что на месте водителя сидел пьяный мужчина, а женщина была на переднем пассажирском сиденье. Пытаясь покинуть место ДТП, мужчина трижды переехал мотоциклиста. А потом пассажирка пересела на водительское место.

Как оказалось, смерть Дениса Сивцева затронула не только его семью и участников ДТП, но и множество других людей в разных районах Якутии. Все они были клиентами стройкомпании, единственным учредителем которой является Денис, и ждали постройки своего жилья.

Это многодетная семья М. с недостроенным домом в Нижнем Бестяхе, взявшая в ипотеку шесть миллионов рублей и уже заплатившая «Профстройякутску» 2,4 миллиона. Семья Ф. из Чурапчи, отдавшая 1,7 миллиона. П. из Магана, у которых компания получила 1,9 миллиона из общей суммы 2,8 миллиона рублей и которым построила только первый этаж, второй они достроили сами. И таких семей много, передает издание SakhaDay.

В действительности, проблемы у них начались еще задолго до смерти учредителя стройкомпании. Но пока тот был жив, он обещал им, что выполнит свои обязательства, и у них была надежда. Теперь же семьи не знают, что делать. Они отдали миллионы, а уставный капитал ООО — 10 тысяч рублей.

Вот история одной женщины.

Семья Ирины (имя изменено) отстояла очередь в департаменте жилищных отношений и получила в 2020 году по республиканской программе сертификат на 1,3 миллиона рублей на покупку или постройку жилья. Обрадованные, они оформили дальневосточную ипотеку в Сберанке на 5,8 миллиона рублей и купили участок за 2,4 миллиона. Все оставшиеся деньги плюс собственные накопления, всего около пяти миллионов рублей, они отдали «Профстройякутску». И уже представляли, как будут жить в новом, собственном, двухэтажном доме.

По договору его должны были возвести за шесть месяцев. Но прошло три года, а даже первого этажа еще нет.

В июне 2023 года подошел срок, когда семья должна была отчитаться в ДЖО по сертификату. Ирина объяснила им, что застройщик не выполнил обязательства. Тогда ей предложили оформить со стройкомпанией допсоглашение об отсрочке исполнения договора до сентября — к этому сроку Денис обещал ей построить дом.

Она с ним договорилась, и в пятницу, 21 июля, он отправил ей по ватсапу допсоглашение. А в субботу Ирина должна была забрать подписанные договоры. Но в этот день Денис умер.

«Приношу соболезнования его семье <…> Теперь я должна вернуть ДЖО 1,3 миллиона рублей. Это безвозмездная субсидия, но в течение трех лет я должна отчитаться по ней, что построила дом <…> Сейчас у нас нет возможности ни вернуть деньги по сертификату ДЖО, ни самим построить дом, где взять такие деньги? Мы живем в съемной квартире, еще выплачиваем ипотеку, которую взяли на 20 лет. Сейчас у нас двое детей, младшей годик. Мы ведь рассчитывали, что будем жить в своем большом доме, перевезем к себе маму, чтобы помогала с детьми, а сами будем работать и выплачивать ипотеку. Сейчас я просто не знаю, что делать», — отчаялась женщина.

Она верит, что будь Денис жив, он бы постарался выполнить обещание. Но произошла эта страшная авария. И ее надежды разбились вместе с ним.

По ее словам, таких семей много. Все они живут в разных районах Якутии, многодетные, у всех ипотека. Еще весной 10 семей направили коллективное обращение на сайт главы республики Айсена Николаева: хотели попасть на прием. Но их перенаправили в Минстрой к заместителю министра. Тот направил их в фонд обманутых дольщиков. Но оказалось, что там программа рассчитана только на дольщиков многоквартирных домов, для частного сектора — нет. Тупик.

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