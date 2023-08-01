Улицу 50 лет Советской Армии в Якутске расширят до четырех полос

Фото: 2ГИС

В 2024 году в Якутске начнется капитальный ремонт улицы 50 лет Советской Армии, сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» мэр Евгений Григорьев.

«Нами принято решение о включении капитального ремонта улицы 50 лет Советской Армии в план дорожных работ на 2024 год. В рамках капитального ремонта данная улица будет расширена до четырех полос на участке от улицы Кальвица до улицы Бабушкина», — сообщил глава города.

Фото: 2ГИС

Ремонт пройдет в два этапа. Первый включает указанный выше участок до Бабушкина. Второй — до Намского тракта.

В данное время идет работа по определению источников финансирования.

50 лет Советской Армии ведет к переправе через реку Лену Даркылах. И это одна из самых загруженных улиц столицы республики.

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