В Якутии проводивший учебный полет инструктор убрал шасси до того, как самолет взлетел

Фото: Следком России

Авиаинцидент произошел 17 апреля в аэропорту Маган в Якутии — самолет L-410 ударился о полосу во время наборы высоты. Учебно-тренировочные полеты проводила АК «Полярные авиалинии». «КП — Якутия» писала об этом здесь.

И вот сейчас, как пишет телеграм-канал «Авиаторщина», стало известно, что это произошло из-за пилота-инструктора, слишком рано убравшего шасси.

«Кроме инструктора на борту находились три тренируемых летчика: один командир (КВС) и два вторых пилота. После шести заходов и четырех посадок инструктор пересел в кресло второго пилота для тренировки последнего пилота — командира. Но проверить его он не успел. При разбеге по полосе перед пятым взлетом пилот-инструктор на скорости почти 140 км/ч зачем-то убрал шасси, когда самолет еще не оторвался от полосы. При этом проверяемый КВС команду на это не давал. Из-за допущенной инструктором ошибки произошла уборка шасси на земле», — говорится в сообщении.

Почувствовав, что судно опустило нос, инструктор выпустил шасси обратно. Но передняя и левая основная стойки под весом самолета остались в убранном положении. Не успела убраться только правая основная опора шасси. Поясняется, что это из-за особенностей конструкции L-410: сначала убирается передняя стойка, а затем левая основная.

Экипажу удалось остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы, развернувшись при этом на 135 градусов. Никто из летчиков не пострадал.

У допустившего ошибку пилота летный стаж составляет 17 лет. В должности инструктора он проработал пять лет.

Анализ его предыдущих полетов показал, что он не раз убирал шасси на минимальной высоте, рекомендованной руководством по летной эксплуатации L-410. А летная служба авиакомпании не выполняла своевременный анализ показателей техники пилотирования и уровень профессиональной подготовки пилотов.

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