«Браво!» К якутским родственникам итальянца-экстремала Лоренцо Бароне приехал погостить его знакомый байкер

Фото: Хангаласский филиал НВК «Саха»

61-летний байкер Росарио Сала приехал в Хангаласский район на своем мотоцикле Yamaha Tenere 700 из итальянской провинции Трентино, передает районный филиал НВК «Саха».

Здесь он остановился у родственников Лоренцо Бароне. Напомним, велосипедист-экстремал Лоренцо женился на якутянке Айгуль Ахменовой. Как оказалось, якутский жених — подопечный Росарио.

Байкер — опытный путешественник. Объехал на мотоцикле все побережье Восточной и Западной Африки, всю Южную Америку, всю Азию до Вьетнама и все страны Аравийского полуострова. В России он успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге.

В Якутии впервые. Здесь он планирует пробыть около месяца.

«Семья Марата и Надежды (отца и матери Айгуль) тепло встретила меня, и вместе с Маратом мы посетили ряд населенных пунктов и достопримечательностей Хангаласского улуса, где они проживают. Я впечатлен Якутией, уверен, что ваша республика навсегда останется в моем сердце: из-за невероятной природы, удивительных мест и гостеприимных жителей», — рассказывает новый итальянский гость семьи Ахменовых.

Фото: Хангаласский филиал НВК «Саха»

Так, итальянца очаровали Ленские столбы.

«Браво!» — сказал он после посещения скал, возвышающихся над рекой. Для читателей Дзена: видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Далее путь байкера лежит во Владивосток, оттуда в Южную Корею и Токио.

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