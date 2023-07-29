Власти планируют досрочно провести ремонт дорог в пригородах Якутска

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В этом году в пригородах Якутска досрочно проведут ремонт дорог, которые планировалось ввести в 2024-м году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» благодаря специальному казначейскому кредиту в размере 267 миллионов рублей, который был выделен региону весной текущего года.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Ранее в городе Якутске планировалось отремонтировать свыше 22 км улично-дорожной сети столицы республики, на что было предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. Но благодаря казначейскому кредиту будет введено почти 30 км дорог.

29 июля, в рамках объезда глава республики Айсен Николаев проверил, как ведется ремонт улицы Кымньылахская длиной в 1,434 м в селе Сырдах и улиц Первомайская, Совхозная и Строительная в селе Тулагино, общая протяженность которых также составляет 1,473 м. На Первомайской будет уложен асфальтобетон, Совхозная и Строительная с переходным типом покрытия.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

– Основная просьба жителей пригородов - развитие инфраструктуры. Это касается не только дорог, но и уличного освещения и автобусного сообщения. Мы этот вопрос решим, – сказал глава региона.

Кроме того, Айсен Николаев ознакомился с ходом ремонта дорог в квартале Северный, который находится за садово-огородническим товариществом «Сатал». Ранее здесь были выделены земельные участки многодетным семьям, которые неоднократно ставили вопрос обустройства улично-дорожной сети.

В 2019 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в жилом квартале песчано-гравийной смесью отсыпали 6,5 км дорог, в этом году планируют работы на 9 км, а в следующем - еще 8 км.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Помимо объектов в Тулагино-Кильдямском наслеге, по казначейскому кредиту будут отремонтированы улица Ветеранская в микрорайоне Марха, улицы Комсомольская и Строительная в селе Табага, подъездные дороги к Станции переливания крови от улицы Петра Алексеева и детскому туберкулезному санаторию от Покровского тракта, улица Аржакова на участке от Чернышевского до Кирова, улица садово-огороднического товарищества Хочо от моста до разворотной площадки.

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