В Мегино-Кангаласском районе Якутии в тройном ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

28 июля около 23 часов вечера возле села Тумул Мегино-Кангаласского района произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

21-летний водитель на Toyota Probox на 66 км ФАД «Колыма» превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди едущим трактором МТЗ-82.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

После столкновения автомашину занесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Ipsum под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии 36-летняя пассажирка Toyota Ipsum от полученных травм скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водителя и двух пассажиров Toyota Ipsum, а также водителя и пассажира Toyota Probox с различными травмами госпитализировали в Мегино-Кангаласскую больницу. Тракторист не пострадал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Toyota Ipsum в момент столкновения находились 4 человека, все были пристегнуты ремнями безопасности. В салоне Toyota Probox ехали два человека, никто из них не был пристегнут.

Проведенное освидетельствование на состояние опьянения не выявило факта употребления алкогольных напитков у водителей автомобилей и трактора. Все материалы по факту ДТП переданы следствию.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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