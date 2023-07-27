В Якутии более полумиллиона человек охвачено социальной газификацией

Фото: Андрей СОРОКИН

27 июля в продолжение рабочей поездки в Ленский район глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителями предприятий нефтегазовой отрасли республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Стороны подвели итоги работы нефтегазовой отрасли Якутии за 2018-2023 годы и обсудили реализацию новых инвестпроектов.

Глава республики отметил, что Якутия становится одним из нефтегазовых центров страны, а поступление налоговых доходов от нефтегазовых компаний позволяет сохранять стабильность и развивать инфраструктуру районов республики во время усиления внешнего санкционного давления.

Поступление налоговых доходов от нефтегазовых компаний в бюджет Якутии составляет около 14% по итогам 2022 года.

Динамика по добыче нефти за период с 2018 по 2022 годы составила 78 миллионов тонн. В этом году в Якутии будет добыто 18,9 миллионов тонн нефти. В 2020 году АО «Саханефтегазсбыт» впервые осуществил отбор и прокачку нефти с трубопроводной системы ВСТО — «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В Якутии поставлен рекорд за 55-летнюю историю газификации региона

Глава Якутии подчеркнул высокую социальную направленность газификации в республики, которая сегодня охватывает 575 тысяч человек в республике. Более 20% из этого числа — это жители села.

В республике газифицировано 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тысяч км сетей. Газотранспортная система представлена 4 локальными участками в 12 районах от 4 месторождений и 1 международной на базе Чаяндинского месторождения и «Сила Сибири».

В прошлом году в республике бесплатно построено 3 178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2 877 домов — это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации Якутии. В 2023 году планируется газифицировать более 2 100 домов, а до 2030 года — более 7 000 домов.

Совместно с Газпромом уже идут масштабные работы по газификации вдоль «Сила Сибири» 30 поселений Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов. Это 782 км сетей, 8 000 домов и 71 котельная. В 8 поселениях запуск газа состоится уже в 2024 году.

Предприятиями нефтегазового комплекса с 2018 года для поддержки социальных проектов в Якутии было выделено более 2 миллиардов рублей.

Будет развиваться инфраструктура газомоторного топлива

Глава Якутии также подчеркнул, что в срок должно быть закончено строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км».

Он отметил, что необходимо проводить газификацию в районах, где работы пройдут без участия Газпрома — в Вилюйском районе, по газификации поселений Амгинского, Усть-Алданского районов.

«В следующие 5 лет мы будем делать очень серьезную ставку на развитие инфраструктуры газомоторного топлива», — подчеркнул Николаев и добавил, что в этом вопросе нужна поддержка газовых компаний.

Ил Дархан заявил, что будет проводиться автономная газификация посредством СПГ, а также максимально возможный перевод техники на газомоторное топливо.

Глава Якутии поручил министерству промышленности и правительству республики скоординировать работу по реализации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний в регионе.

«Очень прошу поддержать ту работу, которая у нас в республике идет по профориентационной работе и по подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Мы должны готовить кадры в республике для того, чтобы компании не поднимали вопрос об отсутствии специалистов. Сегодня во всех регионах ощущается нехватка трудовых ресурсов», — сказал Айсен Николаев.

Людям, живущим на территории промышленного освоения, нужна поддержка

Ил Дархан также заострил внимание на вопросе поддержки населенных пунктов, на территории которых ведут работу промышленные компании. Он отметил, что здесь необходима помощь в части строительства социальных объектов, помощи социальным учреждениям и социальной сфере. Николаев отметил, что республика будет продолжать совместную работу с промышленными компаниями в рамках заключенных договоров о социально-экономическом взаимодействии. Айсен Сергеевич особенно выделил поддержку коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории промышленного освоения.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения программы газификации, новые проекты нефтегазовой отрасли. В частности, обсуждались формирование Алданского промышленного кластера на базе Отраднинского месторождения, газификация Верхневилюйского улуса от Среднетюнгского месторождения, перспективы проекта «Новоленская ТЭС», строительство магистральных газопроводов до города Удачный и поселка Аян Хабаровского края и другие важные для Якутии новые проекты.

В мероприятии в Ленске приняли участие руководители АО «Сахатранснефтегаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Томск» , ООО «Газпром инвест», ПАО «ЯТЭК», АО «АЛРОСА-Газ» , ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ,АО «РНГ», ПАО «Газпром Нефть» ,АО «Туймааданефтегаз» , ООО «Саханефть» , АО «Якутскгеология» и другие.

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