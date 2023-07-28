Стали известны подробности ЧП с горящим грузовиком с сеном в Сунтарском районе Якутии

Фото: «Якутскэнерго»

ЧП произошло 25 июля вблизи села Толон Сунтарского района. Водитель перевозил сено на автомобиле ГАЗ-53 по полю, через охранную зону высоковольтной линии 110 кВ «Сунтар — Нюрба с отпайками», передает пресс-служба «Якутскэнерго».

Сено было перетянуто стальным тросом и оказалось на недопустимо близком расстоянии от проводов.

Как пишут энергетики, оно загорелось из-за электрического пробоя — резкого возрастания тока в диэлектрике или воздухе, возникающего при приложении напряжения выше критического. Вслед за сеном загорелся и грузовик.

Водитель не пострадал.

Однако из-за случившегося линия электропередачи, питающая жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов, отключилась. Но действием автоматики была включена в работу.

После аварии линию осмотрели — замечаний нет.

Энергетики просят жителей сельских районов и водителей быть предельно внимательными и осторожными при перевозке грузов. И напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.

Охранная зона ЛЭП — это зона вдоль линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ: напряжением до 1 кВ – 2 метра, для ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ – 20 метров, для ВЛ 220 кВ – 25 метров.

Помните, что приближение к проводу ЛЭП на расстояние менее двух метров опасно.

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