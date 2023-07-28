Разбили лагерь в ожидании помощи. Спасатели эвакуировали 13 человек с затонувшего в Якутии «Урала»

Фото: Служба спасения Якутии

В четверг, 27 июля, в 19:50 в Службу спасения поступила информация, что на реке Тирэхтээх при попытке переправы утонул «Урал», направлявшийся из села Сасыр в поселок Усть-Нера. На борту находилось 13 человек, в том числе шестеро детей.

К счастью, всем им удалось выбраться. Но они застряли на берегу реки в 30 километрах от села Сасыр.

Фото: Служба спасения Якутии

Из населенного пункта к ним на выручку выехали два автомобиля «Урал». Но ни одному из них не удалось добраться до пострадавших. Тогда из Среднеколымска вытаскивать людей вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» с шестью спасателями на борту.

Тем временем пассажиры утонувшего «Урала» разбили лагерь и развели костер, чтобы согреться. Этот огонь и увидели с вертолета.

Фото: Служба спасения Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

Все 13 человек были благополучно эвакуированы в село Хонуу Момского района. По прибытии их осмотрели медики.

Служба спасения напоминает водителям, что они несут как моральную, административную, так и уголовную ответственность за жизни пассажиров. И просит не рисковать и не надеяться на авось.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.

Фото: Служба спасения Якутии

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