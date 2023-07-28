В аэропорту Якутска вертолёт Ми-26 снёс осветительную мачту

Фото: t.me/aviatorshina

27 июля около 17 часов местного времени в аэропорту Якутска вертолёт Ми-26 пограничной службы ФСБ РФ во время руления столкнулся хвостовой частью с осветительной мачтой — её он перерубил лопастями несущего винта.

Об этом пишет телеграм-канал «Авиаторщина». Другой телеграм-канал «Mash» опубликовал видео авиаинцидента.

Как сообщают очевидцы, часть мачты отлетела и упала прямо на аэродромную машину. В результате ЧП никто не пострадал. Самый большой в мире вертолет Ми-26 получил повреждения лопастей несущего винта и хвостовой балки.

«КП – Якутия» пока не удалось связаться с пресс-службой аэропорта Якутска. Там не отвечают на звонки. Правоохранительные органы проводят проверку и уточняют информацию.

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