Сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку в Якутске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из факторов, который останавливает якутян, мечтающих о новой квартире, это сомнения — потянут ли они ипотечные выплаты. Многие уверены, что для этого нужна огромная зарплата: во-первых, чтобы банк одобрил ипотеку, во-вторых, чтобы платеж не стал непосильным обременением для семьи.

Но так ли это? Давайте посмотрим, на каких условиях среднестатистический житель Якутска, который, если верить Росстату, зарабатывает больше 95 тысяч рублей в месяц (и это, кстати, примерно на 30 тысяч выше, чем в среднем по России), сможет получить ипотеку. И разберемся, как правильно оценивать свои возможности.

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Первоначальный взнос

Это первое, о чем стоит подумать, начиная считать деньги на квартиру. Размер первоначального взноса будет зависеть от выбранного банка и ипотечной программы и в среднем составит 15–20%.

Но, если вы боитесь, что, пока будете копить, ваши средства обесценятся (а так, скорее всего, и будет), подавайте заявку туда, где этот взнос меньше. Так, например Сбер с 18 июля снизил минимальную первоначальную сумму с 15 до 10% сразу по нескольким программам. Это базовая «Ипотека на новостройку», ипотека на вторичное жилье, а также на новостройки без подтверждения дохода и занятости. При этом сниженный взнос доступен всем клиентам Сбера, в том числе и самозанятым.

— Первоначальный взнос по ипотеке — один из ключевых факторов, который влияет на возможности людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах, — объяснил такое решение и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

А вот максимальный размер взноса ничем не ограничивается. Если у вас есть возможность, вносите — чем больше, тем лучше. Тогда и занимать у банка придется не так много, и ставку могут предложить пониже, чем при минимальных стартовых вложениях.

Ежемесячный платеж и зарплата

Платеж можно варьировать, увеличивая или сокращая срок ипотеки. Удобнее всего отслеживать, что изменится при оформлении займа на 19 лет вместо 18 или на 25 вместо десяти, с помощью ипотечного калькулятора Домклик. Более того, он автоматически вычислит и покажет вам, каким должен быть минимальный доход, чтобы вписаться в желаемый период и размер кредита.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, при расчете ипотеки учитывается, какую часть заработка оптимально тратить на постоянные выплаты банку. Чем больше платеж — тем выше должна быть зарплата. Если в банке понимают, что ежемесячные взносы «откусывают» львиную долю дохода, такую ипотеку никто не одобрит — слишком высок риск того, что в какой-то момент заемщик не потянет платежи. В такой ситуации надо либо снижать сумму кредита, либо увеличивать его срок, чтобы «размазать» общую сумму на большее количество зарплат. При этом есть оговорка: банк может учитывать семейный доход. Для этого нужно указать супруга или кого-то другого из членов семьи созаемщиком.

Приведем пример. Допустим, у нас есть семья без детей, которая хочет взять ипотеку в размере двух миллионов рублей на покупку «вторичной» квартиры. При займе на 15 лет ежемесячный платеж составит 23 491 рубль. И минимально необходимый доход, чтобы был шанс на одобрение ипотеки, должен быть около 40 тысяч рублей. Если же взять ипотеку на все 30 лет, платеж станет меньше — порядка 20 тысяч рублей, а минимальный доход, способный устроить банк, упадет до отметки 35 тысяч.

Получится ли прожить на оставшиеся 15 тысяч — вопрос риторический. Единственное, напомним: прожиточный минимум на душу населения на 2023 год в Якутске – 21 706 рублей. Поэтому мы бы так не рисковали. Лучше всего, если платеж по ипотеке составит не больше 30–50% вашего дохода, и это максимальные значения. Конечно, многое зависит от программы кредита: с «Дальневосточной ипотекой» от Сбера будет меньше и платеж, и требуемый доход.

Эксперты Домклик предупреждают: расчеты на ипотечном калькуляторе — предварительные. Цифры отражают реальное положение дел, но окончательные условия по ипотеке будут доступны после одобрения банком недвижимости, которую вы решили купить.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О ЧЕМ ЕЩЕ НАДО ПОМНИТЬ, ПРОСЧИТЫВАЯ ИПОТЕКУ

• Если супруги берут ипотеку вместе, как созаемщики, банк будет учитывать их совместный доход.

• Пособия по уходу за ребенком, пенсии и прочие подобные доходы также не останутся без внимания при рассмотрении вашей заявки на кредит.

• Если в семье есть дети, то при оценке платежеспособности семьи будут учитываться затраты и на юное поколение. Как правило, расчет идет исходя из 10–15 тысяч в месяц на ребенка.

• Регион, где покупается недвижимость, имеет значение. Выбираете квартиру в родном Якутске — зарплаты в 50 тысяч вам хватит на полноценную ипотеку. Планируете переехать в Москву — с таким доходом вы там выплаты не потянете.

• Зарплата должна быть «белой». Серые выплаты банк не считает стабильным доходом, а значит, не учитывает.

Ну и последнее: у банка — свои расчеты, а у вас должны быть свои. Общая логика такова: первоначальный взнос все-таки желательно сделать больше минимального. А платеж, наоборот, — меньше предельно посильного для вашей семьи. Оставляйте люфт на неожиданности: смену работы, появление ребенка и так далее. Лучше взять ипотеку на максимальный срок, а затем уменьшать его с помощью досрочных выплат, чем сразу взваливать на себя непосильные обязательства.

При идеальном раскладе (в идеальном мире) на ежемесячные платежи лучше всего отправлять не более четверти семейного бюджета. Если не получается уменьшить сумму взносов — есть еще один вариант: увеличить доходы! Ипотека для этого — один из самых эффективных стимулов.

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