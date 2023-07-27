Порядка 200 пней придется выкорчевать управам Якутска для ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В округах Якутска проводятся работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Автодорожном, Гагаринском, Строительном, Сайсарском и Центральном округах предстоит заменить асфальт общей площадью более 2000 кв.м. Основным подрядчиком по ремонту проездов выступает городское предприятие «Якутдорстрой».

По ремонту тротуаров подрядчиками выступают ООО «ИНС» и студенческие строительные отряды. Общий объем работы — почти 4000 кв.м.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«В этом году мы вменили подрядчикам обязательные работы по выкорчевке пней. Согласно дефектным ведомостям управ, таких пней предстоит удалить порядка 200 единиц, работа сложная, но данная проблема для нашего города достаточно актуальная», — отметил заместитель главы по городскому хозяйству Егор Кардашевский.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Ямочный ремонт внутриквартальных проездов в этом году охватит 56 улиц города, срок окончания работ 30 августа, по ремонту тротуаров срок — 15 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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