Детский омбудсмен Якутии обратилась к родителям после нескольких несчастных случаев с несовершеннолетними

Фото Василия Кононова / Ил Тумэн

Вторник, 25 июля, стал черным днем для Якутии. В разных уголках республики произошли три не связанных друг с другом несчастных случая, унесших жизни четырех несовершеннолетних.

В Якутске в результате пожара на балконе 15-го этажа пострадал пятилетний ребенок. Его доставили с ожогами 90% тела в больницу. Он не смог выжить.

В Хангаласском районе трех девочек, купавшихся в протоке Лены возле села Едяй, стало уносить течением. Одну спас оказавшийся рядом молодой человек. Тела оставшихся двух нашли вечером. Им было по 13 лет.

В Абыйском районе при загадочных обстоятельствах скончался еще один 13-летний подросток. Он ушел вечером около 19 часов встретиться с другом. А в полдесятого его привезли полицейские в рвоте, с посиневшими губами и опухшим языком. Приехавшая скорая констатировала смерть мальчика.

Уполномоченная по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева выразила соболезнования родителям, родным и близким погибших детей. А также напомнила всем родителям о соблюдении правил безопасности.

«Обращаюсь ко всем родителям с просьбой быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра, особенно младшего возраста. Во время летних каникул дети часто бывают предоставлены сами себе. Именно в это время констатируется всплеск бытовых травм и происшествий с детьми. Поэтому повторение правил безопасности чрезвычайно важно», — написала она на своей странице в соцсети.

- Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: не играть со спичками, не разводить костры, не включать электроприборы, если взрослых нет дома, при пожаре звонить 01, 112, уметь назвать свой адрес, телефон, фамилию и рассказать, что горит.

- Не разрешайте детям купаться без надзора взрослых, в незнакомых местах! Отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. И учите детей плавать.

- Не открывайте окна, проветривайте комнату в верхнем режиме, позаботьтесь об установке блокираторов на окна, если в доме маленький ребенок!

- Ограничьте время вечерних прогулок! Дети и подростки не должны находиться в общественных местах без родителей с вечера 23.00 до 06.00 утра летом.

- Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его.

- Если ваш ребенок катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколенники. Повторите с ребенком правила безопасности на дороге.

Берегите детей!

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