Жильцы КПД в Якутске, где произошел пожар, 10 дней живут в саже

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Пожар в доме на Можайского, 17/6 произошел вечером 16 июля. Возгорание началось в техэтаже во втором подъезде.

Огнеборцы прибыли на место через пять минут. По информации МЧС, горел мусор под лестничной площадкой на площади 3 кв.метра. Предположительная причина — поджог.

После тушения жильцы обнаружили, что сажа покрыла лестничный пролет и коридоры на всех четырех этажах дома. С тех пор прошло 10 дней, а картина не изменилась.

«Сегодня среда, 26 июля, до сих пор подъезд не убран, всё в саже после пожара. 19 июля звонили в диспетчерскую поинтересоваться, когда они наконец займутся уборкой подъезда после пожара, на что в ответ получил грубые упреки женщины, что, оказывается, это мы виноваты. Диспетчер управляющей компании «Арсенал+» говорит, что это мы, жильцы, захламили цокольный этаж, где произошел пожар. А пожар произошел в техэтаже, доступа туда мы не имеем, там закрыта железная решетка на замок», — обращаются жильцы.

Они жалуются, что вся сажа заносится в квартиру, по лестнице приходится подыматься как по тропе препятствий, чтобы не замараться. Прокуратура направила жалобу жильцов в управление Госстройжилнадзора.

Соседи говорят, что техэтаж захламил жилец одной из квартир, работающий дворником в той же УК «Арсенал+».

В самой управляющей компании диспетчер отказалась комментировать «КП — Якутия» и попросила перезвонить, когда руководство будет на рабочем месте. Да, мы позвонили после 18 часов. Попробуем дозвониться в рабочее время.

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