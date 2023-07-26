«Первая большая улица, которая сделана от А до Я». Автомобильное движение по проспекту Ленина в Якутске откроется к 1 сентября

Фото: Андрей СОРОКИН

26 июля глава региона Айсен Николаев совершил объезд города Якутска. Одним из пунктов стал проспект Ленина, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

На центральной улице столицы республики в строительный сезон продолжается масштабная реконструкция, и работы вышли на финальную стадию. Открыть проспект полностью для автомобильного движения планируют к 1 сентября, а затем до конца октября завершат работы по благоустройству прилегающих территорий.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, работы по ремонту проспекта Ленина разделены на два этапа. В рамках первого в прошлом году сделан участок с улицы Дзержинского до Кулаковского. В этом году вторым этапом реконструируются два участка — с Дзержинского до Хабарова и с Кулаковского до Красноярова. На обоих участках в общей сложности работают свыше 90 человек, привлечено десятки единиц техники.

Айсен Николаев отметил, что в реконструкции проспекта Ленина применен комплексный подход, который позволит преобразить центр города Якутска. Кроме нового асфальта и тротуаров, предусмотрено обустройство велосипедной инфраструктуры, современных автобусных остановок, уличного освещения, озеленение.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Это первая большая улица Якутска, которая сделана от А до Я с прилегающими тротуарами, велодорожками, остановками, освещением. Когда я был главой города, мечтал, что проспект мы когда-нибудь сделаем полностью. Но тогда у республики не было финансирования и такой огромной поддержки со стороны федерального центра. Все это сегодня имеется, в том числе благодаря нацпроектам», — прокомментировал глава республики.

Айсен Николаев добавил, что огромный объем работ проведен по прокладке сетей, подземных коммуникаций.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Это фронт, который не виден жителям, но в тоже время он будет играть колоссальную роль для нормального функционирования в целом всего города на десятилетия вперед. Надеюсь, что в начале сентября движение по проспекту будет открыто, а до конца октября работы по освещению, благоустройству, по всем автобусным остановкам будут закончены», — отметил он.

На всех этапах ремонта проспекта Ленина проводится надзор, как специалистами строительного контроля, так и членами общероссийского народного фронта. Подрядчик уже устранил ряд гарантийных недостатков по их замечаниям.

Фото: Андрей СОРОКИН

Общая протяженность капитального ремонта проспекта Ленина составляет 2,9 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В объект вложено 1,7 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей выделено из дорожного фонда республики, 0,3 млрд — из федерального бюджета, 0,2 млрд — из бюджета городского округа «город Якутск».

Всего по этому нацпроекту с 2019 года в Якутске отремонтировано 134 км улично-дорожной сети. В 2022 году — 33 автомобильные дороги общей протяженностью 36,25 км. В 2023 году запланированы работы на 19 объектах, в том числе на 9 объектов этой весной был выделен казначейский кредит из федерального бюджета для опережающего ввода.

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