«Напечатали неправильно». Объявление о платном входе на пляж Якутска, которое вызвало возмущение горожан, убрано

Фото: Карина БАХТИНА

На пляже Якутска убрали забор с «комфортной зоны» и отменили плату за вход, сообщает ЯСИА.

Платная зона повышенного комфорта на городском пляже Якутска в 202 микрорайоне заработала 24 июля. На огороженной территории предлагалось заплатить за вход 500 рублей. Из-за возмущений горожан забор демонтировали уже на следующий день, а выставленный прейскурант назвали опечаткой.

Одной из посетительниц пляжа 24 июля была жительница Якутска Карина Бахтина с матерью. Когда женщины расположились на огражденной территории, к ним подошел охранник и потребовал покинуть зону.

По словам Бахтиной, на входе в пляж и возле сетки не было информации о том, что это за зона. Женщины попросили показать какие-либо утверждающие их требования документы, но охранник не смог им ничего предоставить и потребовал пройти в администрацию пляжа.

«Я объяснила, что как налогоплательщик имею право находиться на городской территории. Он долго с нами препирался, затем привел молодого человека, который в более официальной форме потребовал покинуть зону или оплатить пребывание на ней», — рассказала горожанка.

Настроение посетительниц пляжа было окончательно испорчено, к тому же, в ходе разговоров они поняли, что документов у охранников нет.

«Городской пляж годами приводился в вполне приемлемый порядок. А теперь его треть отгородили и утверждают, что чистят по-особенному. Извините, но это выполнение санитарных норм, которые должны соблюдаться на всей территории пляжа», — добавила Бахтина.

Женщины все-таки решили пройти к администрации пляжа, где узнали из представленного прейскуранта, что вход в комфортную зону составляет 500 рублей с человека.

Фото: Карина БАХТИНА

«Кто дал разрешение и организовал комфортную зону, так и осталось загадкой. Документов нет — только терминалы. Мы связались с администрацией города, чтобы выяснить, что происходит, но никто не был в курсе о платной зоне», — утверждает горожанка.

Как прокомментировал изданию руководитель Службы технического обслуживания Якутска Роман Евсеев, комфортная зона была запущена 24 июля в тестовом режиме. С его слов, прейскурант, в котором было указано, что вход в зону составляет 500 рублей с человека, напечатали неправильно, а платными должны быть только дополнительные услуги.

«Вход на всю территорию пляжа бесплатный. Платно можно арендовать лежаки и зонты от солнца от 150 рублей за час. Забор, которым была огорожена комфортная зона, перенесли и уставили на месте, где из-за спада уровня воды со стороны 203 микрорайона образовался вход на пляж», — рассказал Евсеев.

Утром 25 июля горожане заметили, что ограждение было частично демонтировано.

Фото: Карина БАХТИНА

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