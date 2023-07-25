«Бизнес на аренде – это пародия на бизнес». Фитнес-тренер Янда Табунанова – о закрытии своего спортзала

Фото из соцсетей

Известный тренер и предприниматель Янда Табунанова объяснила, почему приняла решение закрыть свой фитнес-клуб Yafitgym в Якутске.

– От нехватки клиентов мы никогда не страдали, разве только летом, но это сезонное. Тут много других факторов: предстоящее поднятие аренды, нехватка хороших кадров, а самое главное – я устала. Ну не хочу я больше тянуть эту лямку, работать, как белка в колесе и проходить каждодневный день сурка, – написала она в соцсетях.

Она отметила, что к моменту закрытия в Yafitgym работали 2 топовых тренера. За их судьбу девушка не переживает, она уверена, любой фитнес-клуб заберет их с руками-ногами.

– Если бы не было прибыли, разве открывались бы разные залы и студии в каждом дворе. Просто бизнес на аренде - это пародия на бизнес. Рано или поздно кто-то устанет.

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