Нашел друга в стоге сена: хорошая и простая история щенка из Якутии

Фото: департамент ветеринарии Якутии

Однажды холодным январским днем житель села Улахан-Мунгку Олекминского района неожиданно нашел в своем стогу сена щенка. Как он туда попал, кто его подложил или он сам пришел — осталось загадкой.

Малыш был очень слаб и все время скулил. Но ему повезло, нашедший его оказался добрым человеком.

Мужчина забрал щенка в теплый дом, обогрел и напоил молоком, окружил лаской и заботой. Найденыш оказался девочкой. Ее назвали Чернышкой.

Через два месяца новый хозяин повез окрепшую собаку в ветклинику в городе Олекминске. Там ее осмотрели и назначили операцию по стерилизации. Она прошла в июле. Недавно пациенту сняли швы.

«Чернышка чувствует себя хорошо, активная и радуется жизни. Главное, у нее есть добрый и заботливый хозяин. Эта история — хороший пример ответственного обращения с животными», — передает департамент ветеринарии Якутии.

Собака подросла и стала верным другом нашедшему ее человеку.

Нет, она не спасала утопающего, не прогоняла волков из деревни и не предупреждала о пожаре.

Да, история простая и самая обычная, но от этого не перестает быть светлой и важной для Чернышки и ее хозяина. Пусть она здесь будет, ведь так и должно быть на свете.

Фото: департамент ветеринарии Якутии

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