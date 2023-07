«Я создал новые технологии в области гидрогеологии, лет 20 назад казавшиеся невозможными»: Андрей Романов - о карьерном пути и работе в сфере гидрогеологии

Фото: Личный архив Андрей Романов

Сейчас - возможно, и работы ведутся уже на 300 метрах, о чем поведал высокопрофессиональный инженер-гидрогеолог Андрей Романов, совершивший техническую революцию в области гидрогеологии. Он поделился опытом и поведал о своем выдающемся достижении.

- Хотелось быть начать с явного вопроса: что такое гидрогеология?

- Гидрогеология занимается обширным списком вопросов, связанных с грунтовыми водами: подземными и, в более широком смысле, природными водами с момента их попадания на землю до момента, когда они достигают реки. Наша деятельность неразрывно связана с человеческой жизнью, затрагивающей водные ресурсы, и для сохранения водных ресурсов как в качественном, так и в количественном отношении, и для более эффективного использования этого ресурса. Об этой профессии люди знают мало, но, когда утром они просыпаются и идут умываться, они уже пользуются нашими технологиями.

- Как вы пришли в профессию?

- Я окончил СПбГУ со степенью бакалавра и специалиста по специальности «гидрогеология и инженерная геология». Еще на 3-м курсе я начал свой карьерный путь с позицию инженера-геолога, а затем стал погружаться в профессию все глубже и изучать ее специфику и особенности. И спустя многие годы я остаюсь верен своему делу и продолжаю уверенно развиваться и открывать в гидрогеологии новые вершины.

Фото: Личный архив Андрей Романов

- Какова специфика вашей профессии?

- Моя работа тесно связана с производством воды (питьевой, технической, для орошения): анализ, составление гидрогеологических карт, бурение разведывательных скважин, опытно-фильтрационные работы, мониторинг за уровнем подземных вод в скважинах, а также анализ качества воды в процессе эксплуатации водозаборных сооружений. Мы также работаем над всем, что связано с охраной водных ресурсов, чтобы гарантировать, что человеческая деятельность (сельское хозяйство, строительство, транспорт и т. д.) не будет оказывать негативное влияние на окружающую среду.

- Ваше крупнейшее достижение - разработка новой технологии бурения скважин при помощи НПВХ-труб, изменившее сферу гидрогеологии. Как вы к этому пришли?

- В России бурение скважин как технологическое направление в целом пользуется сильной научной поддержкой и вниманием, которые, надо отметить, неоднородны для различных сегментов отрасли. Повышенное внимание, кадровые и финансовые, технологические ресурсы направляются в основном в сферу углеводородной добычи ресурсов. Технологии водозаборного бурения скважин развиваются аналогично, но меньше и, скорее, за счет личного энтузиазма и постоянной практики узконаправленных специалистов.

Внедряя собственную разработку, практически без поддержки профессионального сообщества, я начал трудиться над этим проектом самостоятельно. Мне пришлось провести много времени на полевых работах, чтобы осознать, что масштабное вовлечение в хозяйственный оборот подземных вод невозможно без совершенствования методов строительства водозаборных скважин. Мир не стоял на месте, мы имели за спиной советское наследие технических разработок, явно требующих обновления и инновационного подхода. При работе над этим проектом мне необходимо было внедрить новейшие технологии и прогрессивные материалы, ставшие требованием сегодняшнего дня. Во время работы в Ленинградской области я пришел к созданию уникального метода бурения скважин с применением обсадных НПВХ-труб. Их использование позволяет увеличить скорость, повысить качество производимых работ, а также увеличить срок эксплуатации водозаборных скважин более чем в 2 раза. Кроме всего прочего, внедрение данной технологии благоприятно влияет на окружающую среду.

Сегодня качество воды, поступающей в системы водоснабжения через трубы из HПBX, отличается высокой стабильностью, тогда как при использовании стальных труб рост эрозии вредных для здоровья окислов железа постоянно увеличивается.

- Известно, что в Ленинградской области очень непростой грунт. Как вам удалось достичь этого результата, какие технологии или авторские методики вы применяли?

- На разработку технологий у меня ушло порядка двух лет, пришлось решить ряд непростых фундаментальных задач. Сам процесс бурения скважины длился около месяца, достичь нужного результата - появления воды - получилось лишь с третьей попытки. Я знал, что опыта бурения подобных скважин у российских компаний не было, а зарубежный опыт в своем большинстве не распространялся за пределы крепких скальных грунтов. Таким образом, я решил сразу две задачи: для себя - в совершении личного открытия и для профессионального сообщества - в открытии новых возможностей и технологий.

Действительно, грунты Ленинградской области в большинстве своем неустойчивые, поэтому нам необходимо было обеспечить их стабильность. Для решения этой задачи мне пришлось применить водный раствор монтмориллонитовой глины. Добиться устойчивого положительного эффекта позволило экспериментирование с добавлением в буровой раствор на основе бентонитовой глины различных специальных присадок, позволяющих достигнуть требуемых показателей раствора при бурении. Благодаря этому были достигнуты требуемые удерживающая и несущая способности раствора при бурении. Наличие присадок в растворе бентонитовой глины улучшило очистку ствола скважины и предотвращение налипания мелких частиц на буровой инструмент, стимулировало вынос выбуренной породы.

Фото: Личный архив Андрей Романов

Во время работы мне удалось выявить различные закономерности влияния технико-технологических факторов на искривление буровых скважин. Например, одной из причин искривления ствола скважины может стать встретившееся на пути бурового инструмента препятствие в виде камня. Оптимальный способ преодолеть его - аккуратно выпилить буровой коронкой, а затем продолжить бурение с помощью шарошечного долота.

Тип и конструкция долота больше влияют на интенсивность искривления прокола, а не на его направление. Отмечу, оно зависит от числа шарошек или лопастей долота. Имеет значение конструкция долота - долота шарошечного типа в большей степени способствуют искривлению, чем долота режущего типа. Во время работы я особое внимание уделял величине осевой нагрузки на долото и число оборотов. Дело в том, что эти параметры крайне важны для производительности бурения. А как известно, затраты на бурение и крепление скважин зависят от продолжительности бурения. Поэтому рост скорости бурения - наиболее очевидный способ снижения себестоимости скважин.

- Во время пандемии мы видели массовый отток людей за город, из-за чего возникли проблемы с нехваткой воды. Получилось ли обеспечить население водой с помощью новых технологий?

- Действительно, мы видели серьезный отток людей за город. В садоводствах люди получают воду в основном из колодцев - это источник открытого водоснабжения, поэтому такая вода, как правило, не пригодна для питья. Вода не прибывает в колодцы с той интенсивностью, с какой ее потребляют люди. Мы разработали современную технологию по увеличению дебита (производительности) скважины путем увеличения фильтровой части водозаборной скважины. Результаты были потрясающими. Благодаря приложенным усилиям у нас получилось обеспечить несколько тысяч домохозяйств чистой, пригодной для питья водой.

- Как знание гидрогеологии решает вопросы по охране окружающей среды?

- Понимание принципов гидрогеологии имеет важное значение для разработки эффективных стратегий сохранения водных ресурсов, поддержания здоровья экосистем и смягчения последствий применения современных технологий на окружающую среду. Гидрогеологические оценки могут способствовать выявлению и предотвращению загрязнения подземных вод, поддержке устойчивого управления водными ресурсами и продвижению экологически обоснованных методов землепользования. Интегрируя гидрогеологические знания с другими экологическими дисциплинами, можно разрабатывать комплексные решения для решения экологических проблем.

- Над чем вы работаете сегодня? Есть другие аналогичные изменения в области разработок для сферы гидрогеологии?

- В течение последних 3 - 4 лет у меня получилось разработать и внедрить уникальную методику обсыпки фильтровой части скважины крупнозернистым песком при строительстве скважин. Технология уже работает, мы видим отличные положительные результаты.

- Для чего это нужно? Каких результатов вы добились?

- Благодаря технологии обсыпки фильтров увеличивается производительность скважины, а также сроки ее эксплуатации. Такие скважины могут прослужить 50 лет и более.

- У вас серьезный практический опыт, вы совершили технологические прорывы. Удалось ли поделиться своими знаниями с коллегами?

- Любая новая технология должна стать частью общего научного сообщества, по этой причине мои исследовательские разработки представлены в виде научных публикаций в ведущих международных и российских журналах, например European Science Review, The USA Journal of Applied Science, «Universum технические науки», а также на тематических конференциях General question of world science, «Чистая вода».