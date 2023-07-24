«Три раза ударила молния». Во время страшной грозы в Якутии сгорел двухэтажный частный дом

Фото предоставлено семьей

В воскресенье, 23 июля, в городе Покровске в Хангаласском районе Якутии прошла сильная гроза. Во время нее сгорел двухэтажный частный дом многодетной семьи Соломоновых. Предварительная причина возгорания — ударила молния.

В соцсетях очевидцы пишут, что молния ударила в одно и то же место три раза.

Редакция «КП — Якутия» связалась с семьей и узнала подробности.

«Мы были во дворе с детьми, а не дома, когда это произошло. А когда зашли внутрь, там уже начался пожар. Не знаем, почему молния ударила несколько раз, но так говорят», — рассказала с тяжелым сердцем мама Саргылана, разгребая обугленные остатки имущества в своем почерневшем доме.

Удар пришелся на крышу, но точно все должна выяснить экспертиза.

Женщина рада, что ее дорогие живы и здоровы. Дети отделались легким испугом. Они еще маленькие: девять, пять и два года. Поэтому не понимают, какая страшная беда могла произойти и в какой сложной ситуации оказалась их семья.

В доме сгорело все — мебель, бытовая техника и пр. Вообще ничего не осталось, ни на втором, ни на первом этаже.

«В результате пожара огнем повреждены частный дом, котельная, веранда по всей площади 15 кв. метров. Ущерб устанавливается», — говорится в сухом, официальном релизе МЧС Якутии.

А вот как это выглядит в реальной жизни.

Дом теперь выглядит как из фильма ужасов. А всего дня два назад он был уютным и родным

Фото предоставлено семьей

Фото предоставлено семьей

Пожарные прибыли через пять минут. На ликвидацию возгорания привлекались девять человек личного состава и три единицы техники. Но стихия оказалась сильнее.

Помочь многодетной семье можно по номеру 8 (924) 899-47-13 (Саргылана Комунаровна С.). Реквизиты по ссылке.

Фото предоставлено семьей

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