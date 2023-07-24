Якутский байопик режиссера Любови Борисовой завоевал гран-при Шукшинского кинофестиваля

Любовь Борисова на закрытии «Шукшинских дней на Алтае». Фото: оргкомитет Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае подвели итоги XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Лучшим признан фильм из Якутии «Не хороните меня без Ивана».

Председатель жюри, оргсекретарь Союза кинематографистов России, руководитель продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин вручил главную награду – колыванскую вазу из ревневской яшмы – режиссеру Любови Борисовой.

Фильм основан на биографии первого якутского художника Ивана Попова (1874-1945) и его друга Степана Бересекова. Их взаимопонимание настолько сильно, что лишь Иван понимает, когда его друг впадает в летаргический сон. Боясь быть погребенным заживо, Степан следует за своим другом в продолжительную этнографическую экспедицию.

Актер Дариус Гумаускас в образе якутского художника Ивана Попова. Фото: Кинопоиск

У картины уже внушительный список наград. Так, в декабре 2022 года Любовь Борисова взяла спецприз «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане. Предпремьерный показ состоялся на кинофестивале «Зимний» в Москве, где фильм был признан победителем. В феврале в столице Ирана Тегеране сценарий якутской ленты был назван лучшим. В родной Якутии также отметили картину победой на национальной кинопремии «Чыпчаал».

Положительно об этой работе отозвался актер Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», похвалив якутян за воссоздание исторических фотографий Ивана Попова.

На постере друг Ивана Попова Степан, который периодически впадает в литургический сон. Фото: Кинопоиск

Якутский байопик понравился не только фестивальному зрителю. Картина вышла в прокат не только по республике, но и в некоторых российских кинотеатрах в январе 2023 года. Тогда «Не хороните меня без Ивана» заработал больше 7 миллионов рублей, обеспечив картине место в первой тройке самых кассовых якутских лент в январе. По последним данным, общие сборы фильма перевалили за 11 миллионов рублей.

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