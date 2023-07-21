«Сыро и непонятно». Что говорят якутские пользователи о новом приложении «Саха такси»

Неудачная попытка воспользоваться "Саха такси". Фото: KP.RU

В этом году заработало мобильное приложение «Саха такси». «КП — Якутия» подготовила обзор нового агрегатора пассажирских перевозок и попыталась протестировать его.

Популярный InDrive ушел из России, оставив наследника Drivee. Федеральные проекты «Яндекс Такси» и «Максим» официально работают в Якутске, но горожане жалуются, что ожидание машины похоже на вечность. О заказе такси старым-добрым способом через диспетчера молодое поколение уже и не знает. Так что появление нового игрока на рынке вызывает большой интерес.

Что из себя представляет «Саха такси»

Приложение доступно в магазинах для Android и IOS. Внешне похоже на своих собратьев: строчки для написания адресов и цен, а также карта города с обозначением иконок машин, которые, как утверждаются, отображаются в реальном времени. Днем 21 июля на карте показывалось всего 3 активных водителя.

Скриншот приложения "Саха такси"

В первый заход вас приветствуют на русском и якутском языках.

Из плюсов:

– Выбор тарифа по расстоянию или предложение своей цены. Не все агрегаторы дают пользователям такие возможности. К примеру, поездку от театра оперы и балета в мэрию приложение оценивает в 170 руб. А от здания правительства Якутии до аэропорта – в 380 руб.

– Можно указать пожелания, к примеру, по наличию детского кресла или выдаче квитанции.

– Можно сохранить адреса, на которые чаще ездишь.

– Кроме такси, есть также заказ грузоперевозок, курьеров и мастеров на все руки.

Минусов меньше, зато они глобальные:

– Внутренняя ошибка сервера при попытке указать свою цену за поездку. Из-за этого провалилась попытка журналиста «КП – Якутия» лично протестировать «Саха такси».

– Кроме оплаты наличкой, есть некий личный счет. Является ли это привязкой банковской карты или отдельный счет, на который надо закидывать деньги, не ясно. О возможностях мобильного перевода упоминаний нет, вероятно, об этом клиент и таксист могут договориться самостоятельно.

«Исправьте недочеты!». Клиенты и водители — о «Саха такси»

В PlayMarket на приложение почти 30 отзывов, первый из которых датируется 28 апреля, оценка «Саха такси» оценка 2,5. В AppStore 17 оценок и оценка 2,6.

В основном люди жалуются на то, что не приходит СМС с кодом для регистрации водителей и на проблемы с геолокацией.

— Сырое приложение, не доделанное. Автоматом не забивает адрес по месту положения. Пишешь адрес, не находит, тыкаешь по карте – тоже не видит. А дальше не дошел, удалил.

— Карта плохо работает, отображений нет. Геолокация после удаления остается.Прошу исправить эти недочеты.

— Регистрировался как водитель 2 раза, все еще не пришел ответ. Звоню в службу поддержки, не берут трубку!!!

Хотя есть и те, кто остался доволен приложением. Высказывалось даже мнение, что негативные отзывы пишут водители других агрегаторов.

К слову, разработчик уже вносил правки в приложение. 11 июля, к примеру, был исправлены ошибки с PUSH-уведомлениями а также в режиме отслеживания некоторых заказов. Очевидно, на этом работа над приложением еще не закончится.

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