Задержаны с поличным. В Якутии двое работников нефтегазового предприятия похитили более 15 тонн газоконденсата

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутии задержаны двое подозреваемых в хищении более 15 тонн газового конденсата из нефтепровода, сообщает пресс-служба МВД республики.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Двое работников нефтегазового предприятия в возрасте 30 и 36 лет работали товарными операторами. Они систематически похищали газоконденсат во время выгрузки нефтепродуктов из танкера в резервуары, подключившись к трубопроводу, по которому шла перекачка сырья. Для этого они купили электрическую помпу, аккумулятор и шланг.

Похищенное сырье подельники перевозили для хранения в гараж одного из них, помпой перекачивали его в приготовленные бочки и впоследствии продавали.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В общей сложности они похитили свыше 15 тонн газового конденсата. Предварительный ущерб, причиненный организации, составил более 378 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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