Как создаются реалистичные маршруты: Тихон Рощупкин - о развитии IT-продуктов для логистики

Фото: Личный архив Тихон Рощупкин

Он стоял во главе отдела технической разработки Хостинг-Центра РБК, затем 6 лет проработал в Яндекс.Поиске, после чего занимал должность технического директора проекта Яндекс.Маршрутизация. В одной из компаний под руководством Тихона был создан популярный продукт по оптимизации логистики последней мили, который позволяет обыгрывать логистов в среднем на 15 - 20% в оптимальности маршрута и значительно экономить выбросы углекислого газа. Тихон рассказал о ценности проекта и создании реалистичных маршрутов.

- Тихон, какова, по-вашему, главная цель работы технического директора B2B SaaS-продукта?

- Общая цель работы технического директора B2B SaaS-продукта - это, конечно, обеспечение успешного технического развития и функционирования конкурентоспособного продукта. Кроме того, технический директор является ключевым экспертом в компании, которая занимается созданием сложных продуктов для оптимизации логистики.

- Как вы пришли к руководству крупным проектом по созданию цифрового решения для логистики? И в чем ценность этой разработки?

- У меня большой опыт в руководстве проектами по разработке цифровых решений для бизнеса, но в сферу логистики пришел в 2017 году. Сначала я занимался разработкой технологии, позволявшей курьерам планировать свои маршруты. Однако в то время перед отраслью и передо мной в том числе стояла более масштабная задача - уменьшить затраты предприятий на логистику.

Чтобы ее решить, мы запустили новый проект, и у нас получилось достичь результата. Под моим руководством профессиональная команда - порядка 50 человек - создала цифровое решение, которое помогает клиентам сокращать расходы на логистику за счет уменьшения количества водителей и снижения расходов на бензин. Такая экономия составляет примерно 15 - 20% от затрат на логистику последней мили. Наша разработка позволила за 15 минут решать задачи по объезду 3000 локаций и подошла для торгового ретейла, курьерских служб, транспортных компаний и электронной коммерции. Сегодня созданное нами цифровое решение ежедневно маршрутизирует десятки тысяч грузовиков в России и за ее пределами.

Отмечу, что наше цифровое решение обогнало аналогичную разработку от Google на 5 лет. Более того, проект сыграл значительную роль в положительном влиянии на экологию: сокращая время в пути и избегая пробок, нам удалось сэкономить расходы на бензин и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Одной только компании из российского топ-3 IT-предприятий мы сэкономили 5000 тонн выбросов углекислого газа.

Фото: Личный архив Тихон Рощупкин

- В рамках работы вам было важно создавать реалистичные маршруты. Какие инструменты вам в этом помогли?

- В современном мире пока еще ни одна карта не является точной на 100%. Избежать ошибок в составлении оптимизированных маршрутов нам помогла, в частности, народная карта, где пользователи ежедневно вносят исправления в дорожный график. Вместе с использованием данных о пробках на дорогах это помогло нам вызвать доверие к маршруту со стороны водителей, что в логистике немаловажно.

- Тихон, над чем вы работаете сейчас?

- Я получил большой опыт по оптимизации логистики. Постепенно ко мне и моему партнеру пришло осознание того, что оптимизировать можно не только маршруты водителей, но и сами операционные схемы. К примеру, сейчас, когда вы заказываете упаковку чая в онлайн-магазине в Нью-Йорке, доставка до двери в том же городе занимает 3 - 5 рабочих дней. Столько времени занимает сборка заказа на складе магазина, отправка его курьером на склад логистической компании, затем - сортировка и в последний день доставка собственно до двери. С другой стороны, есть срочная доставка, когда курьер едет напрямую из магазина к вам, но это стоит в разы дороже.

В 2022 году мы создали стартап Flot Delivery и реализовали операционную схему, которая позволяет доставить заказ в тот же день и сделать это по цене ниже, чем у традиционной доставки через FedEx или UPS. Реализовать такую схему традиционным операторам не хватает технологий и в целом это рушит их модель ценообразования. Наши водители часто говорят нам, что получатели не могут поверить, что заказ приезжает так быстро и это стоит так недорого.

Наша цель - принести пользу рынку e-commerce и всем его участникам. Большие логистические игроки развиваются консервативно, действуют в рамках своей устоявшейся операционной схемы и уже не внедряют необходимые инновации. Мы хотим сделать disruption устоявшегося рынка, чтобы общество получило пользу от технологий и в этой сфере.