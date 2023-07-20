«Директора нет, но есть ужасный бардак». Жителям якутского села предъявили счет за вывоз мусора, который они уже платили

Поселок Солнечный. Фото: yaplakal.com

В непростой ситуации оказались жители небольшого поселка Солнечный Усть-Майского района – их внезапно выставили злостными неплательщиками и теперь требуют оплатить вывоз мусора за четыре года.

Жительница поселка Оксана Мустафина обратилась в редакцию «КП – Якутия» и рассказала о проблеме. По ее словам, жители исправно платили за вывоз мусора в управляющую компанию МУП ТЭК, которая должна была передавать эти средства региональному оператору по обращению с ТКО – ООО «Экологические системы Якутии».

И буквально на днях им пришли письма с решениями суда о наличии большой задолженности перед региональным оператором за вывоз ТБО.

– Оказывается, мы должны выплатить долг перед регоператором. Суммы у всех разные, от 16 до 30 тысяч. При этом счета повторно были выставлены только собственникам и приватизированным квартирам, жителям муниципального жилья такие письма не приходили. Почему мы должны платить еще раз, если все эти годы исправно платили? – возмущается Мустафина. В качестве доказательств она показывает квитанции об оплате.

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Начали разбираться в ситуации. Оказалось, что МУП ТЭК переводил в «Экологические системы Якутии» только часть средств, а остальное оставлял себе. При этом регоператор решил взыскать этот долг не с УК, а с частных лиц.

– Районная прокуратура уже проверяли этот МУП ТЭК, отстранили от должности директора Николая Евсеенко. У них сейчас там ужасный бардак, даже непонятно кто сейчас решает проблему.

Нарекания к МУП ТЭК, как говорит Оксана, копились у жителей уже давно.

– У нас 12-квартирный деревянный дом 1989 года, трубы прогнили, канализацией воняет. Капитальный ремонт должны были сделать в 2022 году, но не сделали, хотя на это выделено было 23 миллиона. Сейчас крышу чинят, и крыльцо меняют. И это весь капремонт? Раньше мы платили в «Энергосбыт». Как появилась эта УК, работы ноль, хотя деньги платим. Даже лампочки не могут поменять!

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Жильцы обратились к юристу, которая посоветовала им обратиться в суд с прошением об аннулировании счетов, а также написать коллективную жалобу в прокуратуру.

Также Мустафина сегодня, 20 июля, обратилась в республиканскую прокуратуру. Там приняли заявление и обещали провести проверку в течение одной-двух недель.

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