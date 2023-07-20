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Общество20 июля 2023 8:47

«Директора нет, но есть ужасный бардак». Жителям якутского села предъявили счет за вывоз мусора, который они уже платили

Жильцы винят свою УК, которая оставляла деньги себе
Михаил ГОРОХОВ
Поселок Солнечный. Фото: yaplakal.com

Поселок Солнечный. Фото: yaplakal.com

В непростой ситуации оказались жители небольшого поселка Солнечный Усть-Майского района – их внезапно выставили злостными неплательщиками и теперь требуют оплатить вывоз мусора за четыре года.

Жительница поселка Оксана Мустафина обратилась в редакцию «КП – Якутия» и рассказала о проблеме. По ее словам, жители исправно платили за вывоз мусора в управляющую компанию МУП ТЭК, которая должна была передавать эти средства региональному оператору по обращению с ТКО – ООО «Экологические системы Якутии».

И буквально на днях им пришли письма с решениями суда о наличии большой задолженности перед региональным оператором за вывоз ТБО.

– Оказывается, мы должны выплатить долг перед регоператором. Суммы у всех разные, от 16 до 30 тысяч. При этом счета повторно были выставлены только собственникам и приватизированным квартирам, жителям муниципального жилья такие письма не приходили. Почему мы должны платить еще раз, если все эти годы исправно платили? – возмущается Мустафина. В качестве доказательств она показывает квитанции об оплате.

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Начали разбираться в ситуации. Оказалось, что МУП ТЭК переводил в «Экологические системы Якутии» только часть средств, а остальное оставлял себе. При этом регоператор решил взыскать этот долг не с УК, а с частных лиц.

– Районная прокуратура уже проверяли этот МУП ТЭК, отстранили от должности директора Николая Евсеенко. У них сейчас там ужасный бардак, даже непонятно кто сейчас решает проблему.

Нарекания к МУП ТЭК, как говорит Оксана, копились у жителей уже давно.

– У нас 12-квартирный деревянный дом 1989 года, трубы прогнили, канализацией воняет. Капитальный ремонт должны были сделать в 2022 году, но не сделали, хотя на это выделено было 23 миллиона. Сейчас крышу чинят, и крыльцо меняют. И это весь капремонт? Раньше мы платили в «Энергосбыт». Как появилась эта УК, работы ноль, хотя деньги платим. Даже лампочки не могут поменять!

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Прогнившая теплотрасса. Фото предоставлено жителями поселка

Жильцы обратились к юристу, которая посоветовала им обратиться в суд с прошением об аннулировании счетов, а также написать коллективную жалобу в прокуратуру.

Также Мустафина сегодня, 20 июля, обратилась в республиканскую прокуратуру. Там приняли заявление и обещали провести проверку в течение одной-двух недель.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ