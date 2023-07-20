«Видимость два километра». В Якутии спасатели эвакуировали семью оленеводов из зоны природного пожара

Спасатель Туйаара Тарасова работает в Службе спасения с 2021 года. Фото: Служба спасения Якутии

19 июля в Службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что семья оленеводов находится в опасной близости от природного пожара в Среднеколымском районе, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото: Служба спасения Якутии

Пожар бушевал в 1,5 километрах от летнего оленеводческого стойбища «Туманнах», где в это время находились четыре человека: двое мужчин 1970 и 1982 г.р. и двое детей 2007 и 2009 г.р. Их надо было срочно эвакуировать. Ситуацию осложняло еще и то, что из-за изменения направления ветра прямая видимость в этой местности составляла около двух километров. Видео того, как выглядела местность за несколько дней до этого, можно посмотреть здесь.

Все спасатели-мужчины с 17 июля были брошены на борьбу с лесными пожарами на территории района. Так что всю операцию по эвакуации людей взяла на себя спасатель Колымского поисково-спасательного отряда Туйаара Тарасова, оставшаяся в Среднеколымске для реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации в Колымской группе районов.

Она вместе с двумя проводниками из села Березовка на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершила облет местности и поиск оленеводческого стада «Туманнах».

Благодаря мастерству экипажа, стойбище было обнаружено в условиях минимальной видимости. Фото: Служба спасения Якутии

Благодаря мастерству экипажа стойбище было обнаружено, несмотря на минимальную видимость из-за сильного задымления. Все четверо человек, в том числе двое детей с шестью собаками, были благополучно эвакуированы в село Березовка.

Туйаара Тарасова работает в Колымском поисково-спасательном отряде Службы спасения Якутии с 2021 года, наравне с мужчинами, достойно несет службу на благо безопасности жителей Среднеколымского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Абыйского районов.

Фото: Служба спасения Якутии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели Якутии эвакуировали семью с маленькими детьми, у которой сломался лодочный мотор (подробнее)

В Якутии спасатели на вертолете вытащили мужчину с собакой из лесного пожара (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.