«Звездная» стройка. Как идет возведение новых домов на юге Якутска

В строящемся секторе С микрорайона "Звездный". Фото: KP.RU

В самом разгаре второй этап застройки квартала «Звездный». В этом году здесь начнут возводить сразу 3 социальных объекта. «КП – Якутия» посетила одну из самых масштабных стройплощадок Якутска.

В секторе «С» 7 домов будут сданы в конце 2023 года

Несколько каменных коробок и пара свайных полей, вокруг которых работают высотные краны и множество строителей. В окружении густонаселенного частного сектора с августа 2022 года идет застройка сектора «С».

Фото: KP.RU

– Работы здесь поделены на два этапа: сейчас уже строятся 10 домов на 59 тыс. кв м, затем строители приступят к 5 домам на 70 тыс. кв м. Как и в секторе «А, это будут 3-8 этажные здания без эффекта муравейника. Уже в конце этого года должны сдать 7 домов. Еще 3 объекта – в следующем году, – отметил генеральный директор «Республиканского ипотечного агентства Владимир Трегубов.

В общей сложности в квартале «Звездный» будет порядка 265 тысяч кв м жилья для 11 тысяч жителей.

Фото: KP.RU

Соединять все сектора будут внутриквартальные автодороги, а также пешеходные тропы и велодорожки.

Большая часть сектора «С» пойдет под переселение 17 квартала. Без поддержки главы республики Айсена Николаева и правительства такой масштабный проект невозможно было бы реализовать, уверен Владимир Трегубов.

В «Звездном» забьют первую сваю поликлиники, школы и детсада

Уже этой осенью в секторе «С» начнется строительство филиала Якутской городской больницы №3 на 600 посещений в смену. По словам главного врача Светланы Давыдовой, введенного в 2016 году здания в конце улицы Лермонтова на всех пациентов уже не хватает.

В разработке проекта здания руководство больницы приняло полное участие, сообщила главврач. Фото: KP.RU

– Новая поликлиника в «Звездном» полностью закроет наши потребности даже с учетом полного заселения этого квартала. Здесь запланирован такой вид медпомощи, как реабилитация. На сегодняшний день в нашей больнице нет восстановительного лечения, – проинформировала она.

Сейчас ЯГБ №3 поводит огромную работу по подготовке кадров для новой поликлиники.

Вид из сектора "С" на сектор "А". Между ними будет строится поликлиника. Фото: KP.RU

Для обслуживания порядка 11 тысяч жителей квартала будут открыты 3-4 терапевтических и 5-6 педиатрических участков, а также женская консультация. Совместно с проектировщиками применили более современный подход в организации работы, это поточность населения.

Проект филиала ЯГБ №3 в "Звездном". Фото: KP.RU

– Обычно в типовых проектах мы видим множество кабинетов, а здесь будет так, чтобы человек зашел в одну дверь и уже с результатами анализов он должен выйти в другую дверь. Такое мы используем сейчас для диспансерного наблюдения, а здесь этот подход заложен на проектном уровне. Здание поликлиники планируется сдать в 2025 году, – рассказала Светлана Давыдова.

Гендир "РИА" демонстрирует социальные объекты, которые начнут строить в микрорайоне уже в этом году. Фото: KP.RU

Также в этом году здесь начнется строительство школы на 990 мест и детсада на 315 мест. Новое образовательные учреждения планируется завершить в 2025 году и в 2024 году, соответственно.

Как обживаются переселенцы в первых домах «Звездного»

Спустя полгода, как «КП – Якутия» посещала сектор «А,» все семь домов уже обжиты. На стоянках припаркованы машины, на балконах сушится белье, из окон люди наблюдают за озеленением двора. Здесь уже высажены молодые березы, бузина, рябинник рябинолистный и сосны.

– Мы занимаемся озеленением с 2018 года. В микрорайоне «Звездный» инорайонных насаждений нет. Для нас главное, чтобы было эффектно и была высокая приживаемость. Будут еще газоны, подсыпка корой лиственницы, также высадим клевер, ромашку, ель и рябину. Система полива ручная, к каждой клумбе выведены трубы с водой, – рассказала представительница ООО «Камилла» Галина Пинигина.

Зеленая зона в секторе А. Фото: KP.RU

Подрядчики будут следить за зеленой зоной, пока не приживутся все растения. В последующем ухаживать будет УК «РИА Комфорт».

Кстати, все дома традиционно стоят на сваях, но за счет геопластики и работы с ландшафтом этого легко не заметить.

Всего в секторе «А» 681 квартира, из которых 573 прошли по республиканской программе, 10 – по арктическим районам и 32 – для детей сирот. Остальное – коммерческая продажа.

По периметру сектора "А" еще не забетонированы все парковки. Напомним, по плану в квартале дворы - пешеходная зона, машины должны заезжать только для высадки пассажиров и груза, а стоянка только за пределами дворов. Фото: KP.RU

По словам застройщика, первые жители уже поделились своими замечаниями. К примеру, многих не устроил открытый балкон. Якутяне привыкли использовать его зимой для хранения вещей и продуктов.

– Жалобы жильцов имеют место быть, мы стараемся прислушиваться. Нынешний вид балконов – это согласованное архитектурное решение, но людей мы услышали. Чтобы не было хаотичности попросили нашего архитектора разработать проект остекления в едином стиле. Желающие смогут самостоятельно остеклить балкон за свой счет, – прокомментировал гендиректор.

Планы на сектор «В», дороги и автобусы в «Звездном»

К возведению сектора «В», где планируется возвести около 100 тыс кв. м. жилья, приступят позже. На этом участке остались вопросы, которые нужно решать с объектом Минобороны России.

– Также там требуется откачка озер, осушение территории, отсыпка. Ориентировочно начнем сектор В с 2025 года. В этой части квартала также предусмотрены школа на 990 мест и детсад на 315, допгруппы и многоквартирные дома с офисными и административными помещениями, – заключил Владимир Трегубов.

Вид из сектора "А" на строящийся сектор "С". Фото: KP.RU

Для разгрузки трафика будет строиться 4-полосная дорога, которая соединит Старопокровский Покровский тракты с Автодорожной улицей. По данным «РИА», уже в 2024 году мэрия Якутска начнет строительство подъездных путей к сектору А и С. Это будут двухполосные дороги с автобусными карманами и парковками.

Также застройщик поднимет вопрос о заезде в «Звездный» общественного транспорта. Будут ли это действующие маршруты или же появятся новые автобусы, решится позже.

По соседству строится крытый каток, который планируют сдать в 4 квартале 2024 года. Фото: KP.RU

Планируется благоустроить набережную безымянного озера неподалеку от сектора «А». Для этого началась разработка отдельного проекта. В целом микрорайон «Звездный» должен быть готов к 2030 году.

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