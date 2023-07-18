Грязь в палатах, плесень. Проверка нашла нарушения в детской инфекционке Якутска

Детская инфекционная клиническая больница Якутска. Фото учреждения

В мае в адрес Детской инфекционной клинической больницы поступило много жалоб от родителей больных детей на ужасные условия в медучреждении.

Они жаловались на жару в палатах, грязь, а также сложности при сдаче кала на анализ.

– Не успел ребенок покакать в 8 ч утра – все, диагноз поставят только на следующей неделе. Пробы везут в лабораторию Медклиники СВФУ. Почему до сих пор в инфекционной больнице нет своей лаборатории? В детской инфекционной больнице нет ни холодильника, ни микроволновки. Это в инфекционке! Вся еда больных хранится на подоконниках.

Также в апреле разразился скандал, когда одна из пациенток нашла в булочке что-то похожее на мышиные фекалии. По данному случаю Минздрав Якутии даже организовал проверку.

После скандала и обсуждения в СМИ и соцсетях, главврач прокомментировал жалобы. Он отметил, что жара в палатах происходит из-за централизованного общегородского отопления в больнице.

– Возможно, на солнце и внутри здания субъективно температура ощущается как +30, но для предупреждения нагрева воздуха в больнице в каждой палате установлены рулонные шторы на окнах и проводится периодическое проветривание палат. Также работает приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях больницы, – говорилось в релизе.

Главврач объяснил, что кондиционирование и охлаждение воздуха не производится в силу опасности переохлаждения с ухудшением самочувствия маленьких пациентов.

Что касается сдачи бактериологических анализов, то задержек в отправке и получении результатов нет, а также

– Для достоверного определения видов бактерий и их роста в определенной питательной среде необходимо время. В среднем длительность роста культур составляет 3-4 суток. Иногда нужно больше времени. Ускорить процесс роста бактерий в питательной среде невозможно, соответственно ускорить результаты бактериологических анализов также не представляется возможным. Дополнительно проводится определение чувствительности флоры к антибиотикам, что удлиняет верификацию, но дает возможность целенаправленного и правильно подобранного лечения инфекций.

Ответил он и на жалобы по поводу отсутствия холодильников и микроволновок.

– Кормление пациентов осуществляется 4 раза в сутки аутсорсинговой компанией в соответствии с нормативами санитарных правил. Хранение продуктов и остатков еды в больнице запрещено. Контроль осуществляется средним и младшим медицинским персоналом.

Несмотря на объяснение, больнице не удалось избежать прокурорской проверки. Проверка установила, что в больнице нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства, имеются следы плесени и протекания воды на стенах, поверхности полов и потолков имеют дефекты, отсутствует маркировка ветоши, предназначенной для уборки помещений, используется поврежденная мебель.

По выявленным нарушениям внесено представление, а в отношении и.о. главного врача заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Штраф по этой статье для должностных лиц составляет от 1000 до 2000 рублей.

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