Житель Якутии угрожал сжечь себя из-за ссоры с сожительницей, но поджег гараж

Фото: МВД по Якутии

В Сунтарском районе 2 марта в 4 часа утра произошел пожар в арочном гараже в селе Сунтар. Гараж сгорел полностью со всей техникой, при пожаре пострадал 34-летний истопник.

Как оказалось, мужчина, будучи пьян, поругался со своей девушкой в арочном гараже муниципального предприятия, где он работал кочегаром. Он начал избивать сожительницу, которая тоже находилась там, а потом облился бензином и угрожал себя поджечь.

В этот момент на вызов приехали два полицейских. Они пресекли избиение, но в ходе разбирательств произошло неожиданное.

Фото: МВД по Якутии

– В это время произошел резкий хлопок пламенем и огонь моментально стал распространяться по всей площади гаража. От напора охранник упал на пол и получил ожоги лица и рук, — рассказали в МВД.

Фото: МВД по Якутии

Полицейский Владислав Владимиров, сам получив незначительные ожоги, немедленно начал тащить пострадавшего в сторону выхода. А его напарник Александр Амонов вывел из горящего гаража женщину и бросился обратно на помощь. Вместе они вытащили мужчину на улицу. В эти секунды огонь уже подступал к воротам, преграждая им путь.

Фото: МВД по Якутии

После чего полицейские вызвали пожарных. Не теряя времени, Владислав Владимиров подручными средствами пытался потушить пожар до их приезда, а Александр Амонов на служебной автомашине доставил пострадавшего мужчину в больницу. Истопника госпитализировали с термическими ожогами головы и рук, а позже и медучреждение обратилась и женщина.

Фото: прокуратура Якутии

Как сообщает прокуратура Якутии, в результате гараж сгорел полностью, а также сгорели 11 транспортных средств. Общая сумма ущерба - 27,4 миллиона рублей.

Выяснилось, что охранник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту избиения женщины на него возбудили административное расследование по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)

В итоге на поджигателя завели уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Оно направлено в суд.

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