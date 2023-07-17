Котенок, которого скинули с балкона на улице Жорницкого в Якутске, выздоравливает

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Полуторамесячный котенок, которого обнаружили лежащим на земле у дома №29/1 на улице Жорницкого, поправляется и ищет новую семью, сообщила «КП-Якутии» зоозащитница Злата Сычева.

Напомним, инцидент произошел вечером 13 июля. Две девушки услышали жалобное мяуканье котенка и пошли его искать. Потом они услышали звук удара об землю, а дети, играющие рядом на детской площадке, рассказали, что котенка кто-то выкинул с балкона.

Девушки отвезли пострадавшего котенка в клинику и связались с зоозащитницей Златой, которая взяла на себя дальнейшее устройство судьбы маленького животного.

Оказалось, что котенку всего лишь полтора месяца и это девочка. Ее назвали Жоли. Ветеринары диагностировали у Жоли контузию внутренних органов, но, к счастью, без переломов. Котенка взяла себе на передержку и дальнейшее наблюдение подписчица Златы.

Как рассказала зоозащитница, к настоящему времени малышка уже почти полностью оправилась. Видео можно посмотреть здесь.

— Она ест, пьет, ходит в туалет. Оказалась очень ласковой и игривой малышкой. Теперь будем искать ей новую семью, ответственную и любящую. Желающие забрать Жоли под ненавязчивое кураторство могут обратиться по телефону 89245683838, — говорит Злата Сычева.

Напомним, что также подано заявление в полицию, чтобы найти человека, выбросившего котенка с балкона. Но, по словам Златы, пока информации о каких-либо подвижках в этом деле не поступало.

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