В центральной Якутии второй день прогнозируются заморозки до 0 градусов

В некоторых районах Якутии теплолюбивые кабачки не пережили прошлую ночь. Фото: газета «Мирнинский рабочий»

Огородников Якутии неприятно удивили июльские заморозки. По данным гидрометцентра региона, похолодание продолжит держаться в некоторых районах.

В ночь на 16 июля температуру около нуля градусов показали термометры в 6 районах республики. От такого перепада, к примеру, погиб урожай у жителей города Мирный. Отметим, что ранее в Якутии царила аномальная жара свыше 30 градусов, которая сменилась продолжающимися до сих пор грозами.

В ближайшие сутки ночные заморозки обещают местами в Горном и Кобяйском районах, где ожидается понижение температуры до 0°.

Также 17 июля, в Среднеколымском, Верхнеколымском, Оймяконском, днем Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах обещают грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с.

– На северо-востоке, по нижней Лене небольшие, местами умеренные дожди, на Колыме, днем на юго-западе кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, – сообщается на сайте Якуткого УГМС.

При прояснениях по Вилюйской группе, западе центральных районов -2,+3°, юго-западе +8,+13°, Колыме +13,+18°, днем +23,+28°, на юго-западе, юге +28,+33°, востоке +18,+23°, севере +13,+18°.

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