Айсен Николаев: у якутского кино — огромный потенциал для дальнейшего развития

Фото: Андрей СОРОКИН

Уникальные идеи и самобытные творческие задумки легли в основу появления феномена якутского кино, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе встречи с якутскими кинорежиссерами Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашевым в Амгинском районе.

«Уже без каких-либо сомнений Якутия сегодня по праву считается одним из центров кинопроизводства в России. Не мне вам рассказывать о высоких достижениях якутского кино, ведь вы в числе тех, кто их заслужил, рассказав посредством самобытного киноязыка о себе и своей республике на российских и международных площадках, получив признание критиков и любовь кинозрителей. Ваши уникальные идеи и творческие задумки легли в основу появления феномена якутского кино», —сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что тем не менее у якутского кино остается огромный потенциал для дальнейшего развития. Ил Дархан подчеркнул, что правительство Якутии будет поддерживать создание новых фильмов, оказывать помощь в организации кинопроизводства, создавать условия для развития кинематографической индустрии в регионе.

Режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев поделились планами об участии в кинофестивалях, рассказали о ходе съемок новых фильмов, которые находятся на данный момент в производстве. Они рассказали, что сегодня киноиндустрия претерпевает значительные изменения — стриминговые видеосервисы и онлайн-платформы становятся всё более популярными, что требует адаптации со стороны кинопроизводителей.

Напомним, в начале 2023 года утверждена новая концепция развития киноиндустрии, анимации и производства цифрового контента Якутии. Создан Креативный кластер «Квартал Труда» с ключевыми направлениями — кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Также в республике планируется строительство кинопавильона полного цикла.

Кинопавильон станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла, обеспечит креативную индустрию республики современными павильонами для съемок, студиями звукозаписи (в том числе по записи оркестра), шумооформления, перезаписи, монтажа, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, а также костюмерными, гримерными, реквизиторскими и различными мастерскими.

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