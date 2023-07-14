Из-за ламинированных документов снимать пассажиров с рейсов, как это было в Якутске, больше не будут

В России разрешили летать с ламинированными свидетельствами о рождении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последний месяц жители Якутии активно обсуждали отказ в полетах пассажирам с заламинированными свидетельствами о рождении. В Росавиации и Минюсте дали разъяснения по этому поводу.

В полетах отказано

Особый резонанс получила история со снятием ребенка с рейса авиакомпании «Якутия», которая произошла в конце июня. Семья собиралась в отпуск, но при регистрации в аэропорту им сообщили, что у младшего сына недействительно ламинированное свидетельство о рождении. В итоге на отдых отправился отец с дочерью, а мать с мальчиком остались в Якутске.

Многих напугал этот случай, ведь большое число родителей специально ламинируют документы своих детей, чтобы сохранить их в целости. А подобные отказы в последний момент перед вылетом в новостях мелькают не так часто.

В пресс-службе авиакомпании «Якутия» отметили, то пропустят вас с ламинированным свидетельством о рождении или нет может зависеть от персонала. По мнению представителя главного авиаперевозчика республики, в России по закону запрещено летать с такими документами, и всегда так было».

Росавиация: Ламинированные документы тоже имеют силу

У людей было много вопросов, в том числе, почему разрешено ламинирование документов, если это незаконно? С этим вопросом поступило множество обращений в Федеральное агентство воздушного транспорта. Посоветовавшись с Министерством юстиции России, ведомство дало разъяснения.

– Ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, – сообщается на сайте Росавиации.

Уточняется, законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств.

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