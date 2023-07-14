В Якутске с балкона на улице Жорницкого скинули полуторамесячного котенка

Фото: Злата СЫЧЕВА

13 июля около 10 часов вечера у дома №29/1 на улице Жорницкого произошел инцидент, свидетелями которого стали дети и случайные прохожие. Об этом сообщает зоозащитница Злата Сычева.

Девушка, ставшая свидетельницей жестокого поступка, рассказывает, что они с подругой сперва услышали сильное жалобное мяукание, как будто кто-то тряс котенка.

— Мы решили проверить, откуда доносится мяуканье, может, под домом. Потом, когда искали, услышали грохот и упал котенок. Рядом детская площадка, дети все увидели, — рассказывает она.

Котенок упал боком и минут 20 лежал, практически не шевелясь, не мяукал и тяжело дышал. Девушки связались со Златой Сычевой и увезли котенка в клинику. Видео можно посмотреть по ссылке.

— Ветеринары поставили диагноз «контузия внутренних органов». Все повреждения внутренние. Рентген, как оказалось, неинформативен — котенок слишком мал, ему всего около 1,5 месяцев. Это оказалась девочка, мы назвали ее Жоли. Получили противошоковый и кровоостанавливающие уколы, записались к хирургу, — говорит зоозащитница.

Сейчас котенок находится на передержке у одной из подписчиц Златы. Сейчас остается только наблюдать за детенышем, будет ли он ходить в туалет после такого падения.

— Сейчас только покой и витамины. По состоянию видно, что у котенка отбиты легкие и ему трудно дышать, — отмечает Злата.

Также зоозащитница сообщила, что подала заявление в полицию, чтобы найти человека, который мог выбросить беззащитное животное с высоты.

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