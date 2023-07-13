Якутянка тайком от родных поселилась в гостиницу, чтобы отправить мошенникам 1, 2 миллиона рублей

Жительницу Якутии обманули лжесотрудники ФСБ и Центробанка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

45-летней сельской воспитательнице по телефону сообщили, что некто от ее имени переводит деньги в другую страну. В попытке спасти свои сбережения и не попасть под уголовку запуганная женщина отправилась в дальний путь, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Звонивший мужчина представился сотрудником ФСБ. Для убедительности отправил фотографию якобы служебного удостоверения по мессенджеру WhatsApp. По его словам, счёт женщины взломали преступники, и теперь она обязана содействовать проведению оперативных мероприятий. За отказ якутянке пригрозили уголовной ответственностью.

Затем ей позвонили из «Центробанка», лжесотрудница которого также продемонстрировала фото «удостоверения». Запуганной женщине строго-настрого запретили рассказывать об этом деле, даже свои переживания настоятельно посоветовали утаить от близких.

Под напором аферистов воспитательница тайком выехала из своего села в Тааттинском районе в Якутск. Хотя в столице региона у нее есть родные и знакомые, она не стала обращаться даже к ним. Вместо этого арендовала номер в гостинице.

Два дня женщина потратила на оформление кредитов в «Алмазэргиенбанке» на 800 000 рублей и в «Альфа-банке» на 420 000 рублей. В общей сложности она отправила мошенникам 1,2 миллиона рублей через банкомат в торговом центре. Оставшиеся 20 тысяч рублей женщине «позволили» оставить себе, заметив, что они «меченые».

Лишь на третий день, когда из «Центробанка» ее попытались отправить за очередным кредитом, жительница Якутии решилась рассказать брату о своих злоключениях. Только и от него узнала, что стала жертвой дистанционных мошенников.

– Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур НИКОГДА НЕ ФОТОГРАФИРУЮТ свое служебное удостоверение и тем более не делятся своими конфиденциальными данными, к которым относятся реквизиты служебного удостоверения, через мессенджеры. Если к вам поступило подобное сообщение, в срочном порядке прекратите разговор и заблокируйте подозрительного абонента, кем бы он не представлялся, – предупреждают в МВД.

В ведомстве просят работники банков проявлять бдительность при общении с клиентами.

– Уточняйте у клиентов цели, на которые они оформляют кредиты. Старайтесь обращать внимание на странности в их поведении. Человек, находящийся под воздействием страха, в любом случае ведет себя подозрительно.

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