Якутский режиссер Айаал Адамов награжден спецпризом кинофестиваля в Болгарии

Фото: Sinet Spark

В столице Болгарии Софии завершился международный фестиваль короткометражного кино IN THE PALACE. В числе победителей якутский режиссер Айаал Адамов, сообщает фонд Sinet Spark.

Якутянин представил картину «Айыы Куо», которая вляется его дипломной работой. Напомим, Адамов является выпускником режиссерской мастерской Александра Сокурова в СПбГИКиТ.

Картина о девушке-студентке, которая узнает о смерти своей старшей сестры. Она возвращается в родную деревню в Якутии из Санкт-Петербурга на похороны. Вскоре она понимает, что вернуться обратно к прежней жизни, скорее всего, уже не получится.

Фото: Sinet Spark

Лента уже была отмечена на международных фестивалях в Вене и Пуссане. Жюри фестиваля в Болгарии удостоило автора спецпризом SPECIAL MENTION (Особое упоминание) в номинации «Лучшая студенческая художественная работа».

Справка:

Фестиваль IN THE PALACE, изначально задуманный как площадка для студенческих фильмов, за свою двадцатилетнюю историю превратился в платформу, где молодые таланты и узнаваемые профессионалы короткометражного кино могут представить свои проекты.

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