В Оймяконском районе Якутии из-за размытия дорог застряли 11 туристов

Дорога в Оймяконском районе. Фото: ГоскомОБЖ Якутии

В сложную ситуацию попала группа туристов из 11 человек, выехавших 6 июля в сторону озера Лабынкыр в Оймяконском районе.

12 июля из-за продолжительных дождей в верховьях рек Индигирка и Куйдусун поднялся уровень воды. Дорожное сообщение было прервано. Подтоплены три населенных пункта: Оймякон, Томтор и Сордоннох. В районе объявлен режим повышенной готовности муниципального характера.

Туристы сообщили, что не могут вернуться и запросили помощи. В группе три женщины и четыре ребенка. Их местонахождение определено – местность Кумар-Юрях в 15 км от села Томтор. Местные жители не могут к ним выехать из-за затопленной дороги.

Сейчас на выручку к туристам едет аэромобильная группа спасателей «Службы спасения Якутии» из Таттинского района. К спасательной операции может быть привлечен вертолет Ми-8, но известно, что место для его посадки в местности отсутствует, также нет погодных условий для вылета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Оймяконском районе подтоплены три населенных пункта и размыта дорога (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.