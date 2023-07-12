В Якутии выплатят по 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ

В Якутии вручат по 100 тысяч рублей учителям за подготовку стобалльников по ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Якутия продолжит выплачивать денежные вознаграждения для выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В этом году глава республики Айсен Николаев поручил поощрять также и их учителей.

Напомним, в этом году экзаменационная пора в Якутии завершилась высшим баллом по 5 предметам для 27 выпускников.

– За наивысшим результатом каждого выпускника стоит труд педагога. 100 баллов на ЕГЭ – это всегда результат тандема учителя и ученика. В Год педагога и наставника я поручил руководствам городов и районов республики учредить премии в размере 100 тысяч рублей учителям, подготовившим выпускников – стобалльников, – объявил он в своем телеграм-канале.

Премия будет вручена в День знаний, 1 сентября.

Фото: пресс-служба главы Якутии

В этом году премировать школьников будут не только за успех на Едином госэкзамене, но и на олимпиадах.

– Чтобы поддержать ребят, которые достойно представляют нашу республику на самом высоком уровне, я принял решение учредить премию главы Якутии в размере 100 тысяч рублей победителям и призерам финалов Всероссийских олимпиад! Уверен, что наши дети - будущее Якутии, должны получать хороший жизненный старт, чтобы раскрыть все свои способности, – добавил руководитель региона.

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