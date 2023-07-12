Родители 203 микрорайона отказались от пикетов и митинга после встречи с мэром Якутска

Фото: Центр глобального образования

С 6 июля выходили на одиночные пикеты родители, чьих детей не приняли в «Центр глобального образования». Обеспокоенные мамы настаивали на том, что право их детей получать образование по прописке было нарушено.

В общей сложности гимназия не смогла принять 103 будущих первоклассников. Директор Александр Чудиновских отмечал, что единственный выход – постройка нового учреждения.

Вечером 11 июля с активистами из группы родителей встретился глава Якутска Евгений Григорьев. Первым делом он представил план строительства дополнительного здания на 275 мест для «Центра глобального образования», который поддержал глава республики Айсен Николаев.

Проект нового здания гимназии на 203 микрорайоне

Возведение нового объекта продлится год, то есть дети смогут учиться по прописке лишь в 2025 году. До этого градоначальник вновь предложил начать обучение в соседнем 202 микрорайоне в школе №33, где в прошлом году завершился капремонт.

Новость о строительстве обрадовала родителей, но представленный проект оставил некоторые вопросы.

– Мы, конечно, рады, что построят начальную школу в 203 микрорайоне. Нам показали предпроектную проработку строительства школы. Единственное, что нас, родителей, смутило то, что на сегодня источники финансирования не определены. Стоимость строительства школы примерно 800 млн. руб, из них 11% из бюджета города должно быть выделено, – отмечают участники встречи.

Как было озвучено, 6 июля направлено письмо полпреду Дальнего Востока Юрию Трутневу о выделении федеральных средств на строительство школы. Если придет отказ, то пообещали выделить деньги из инвестбюджета Якутии.

Выслушав Григорьева, родители согласились подать заявления в школу №33 и потерпеть 1,5 года. Кроме того, будут прекращены одиночные пикеты и не будет планироваться новый митинг, в проведении которого ранее им отказали.

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