Вынесен приговор экс-директору Якутского торгово-экономического колледжа

Фото: ЯСИА

Руководитель профессионального образовательного учреждения признана виновной в сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Как узнала «КП – Якутия», речь идет о бывшем директоре Якутского торгово-экономического колледжа Валентине Кривошапкиной. Ее осудили по статье ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Как установлено в суде, с 2017 по 2020 годы подсудимая, зная о наличии долгов у колледжа, скрыла часть средств, чтобы их принудительно не взыскали по налогам.

Кривошапкиной назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года с запретом занимать определенные должности на два года.

Ранее об этой громкой истории писал SakhaDay. По данным издания, из-за действий Кривошапкиной у учебного заведения образовалась задолженность по оплате налогов в 34 миллиона рублей.

Кривошапкина стала директором в 2016 году, со скандалом сместив Наталью Яковлеву. Она говорила, что к этому времени у колледжа уже были долги. Однако, несмотря долги по налогам, колледж получал субсидию от Минобрнауки республики почти до своего закрытия. При этом задерживал зарплату работникам.

В июле 2020 года имущество колледжа было арестовано, а счета заморожены. Осенью того же года колледж был закрыт, 663 студента, в том числе первокурсники, были переведены в другие учебные заведения. А дело на Кривошапкину завели осенью 2021 года.

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