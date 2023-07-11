Притворяясь криминальным авторитетом, бывший житель Якутии выудил около 1,7 миллионов рублей

Жителя Якутии развел бывший земляк почти на 1,7 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После выхода из тюрьмы мужчина переехал в город Минеральные воды, но о родной Якутии не забыл.

25-летний мужчина познакомился в соцсетях с жителем города Удачный, в котором сам некогда проживал. Новому знакомому наплел, что все еще отбывает наказание в колонии, а также жаловался на трудности с выплатой кредитов и проблемами в преступной среде. Чтобы добиться «материальной поддержки», парень менял голос, представлялся разными именами, в том числе занимающими высокое положение в криминальной иерархии.

Под различными предлогами он все-таки убедил перевести деньги через мобильное приложение банка, обещая вернуть с процентами. Целый ряд поступлений капал на счет его сожительницы, которая даже не предполагала, чем промышляет ее избранник.

В общей сложности добрый земляк с ноября 2021 года по январь 2022-го отправил 1 692 150 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Якутии. Всю сумму аферист потратил на свои нужды.

По факту мошенничества было заведено уголовное дело по 159 УК РФ. В июле 2023 года следователь отдела МВД России по Мирнинскому району завершил расследование и передал материалы в суд. Отмечается, что мужчина уже неоднократно судим.

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