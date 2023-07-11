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Происшествия11 июля 2023 6:31

Притворяясь криминальным авторитетом, бывший житель Якутии выудил около 1,7 миллионов рублей

Находчивый мошенник развел на деньги знакомого из родного города
Ксения ГАБЫШЕВА
Жителя Якутии развел бывший земляк почти на 1,7 миллионов рублей

Жителя Якутии развел бывший земляк почти на 1,7 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После выхода из тюрьмы мужчина переехал в город Минеральные воды, но о родной Якутии не забыл.

25-летний мужчина познакомился в соцсетях с жителем города Удачный, в котором сам некогда проживал. Новому знакомому наплел, что все еще отбывает наказание в колонии, а также жаловался на трудности с выплатой кредитов и проблемами в преступной среде. Чтобы добиться «материальной поддержки», парень менял голос, представлялся разными именами, в том числе занимающими высокое положение в криминальной иерархии.

Под различными предлогами он все-таки убедил перевести деньги через мобильное приложение банка, обещая вернуть с процентами. Целый ряд поступлений капал на счет его сожительницы, которая даже не предполагала, чем промышляет ее избранник.

В общей сложности добрый земляк с ноября 2021 года по январь 2022-го отправил 1 692 150 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Якутии. Всю сумму аферист потратил на свои нужды.

По факту мошенничества было заведено уголовное дело по 159 УК РФ. В июле 2023 года следователь отдела МВД России по Мирнинскому району завершил расследование и передал материалы в суд. Отмечается, что мужчина уже неоднократно судим.

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