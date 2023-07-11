Что надо знать о пожарах в Якутии. Только главное

Фото: Николай БУЛДУКИН/t.me/yakutsk_vecherniy

В этом году в Якутии ситуация с пожарами, несмотря на всю серьезность положения, все же лучше, чем в 2022 и тем более в 2021 году. Рассказываем кратко, о чем нужно знать:

– 3 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального, а 10 июля межрегионального, наряду с Хабаровским краем. Это свидетельствует с одной стороны, что ситуация серьезная, а с другой, это позволит привлечь больше ресурсов.

– На 11 июля действует 149 лесных пожаров с общей площадью 323 034,1 га (3230 кв.км). Это больше, чем вся площадь города Москвы (2561 кв.км.).

– Для сравнения 11.07.22 – 77 пожаров (57 699 га), 11.07.21 – 308 пожаров (1 млн 252 тысячи га).

– В тушении пожаров работают более 1000 человек. При этом из числа местного населения привлечено около 150 человек, все остальные – профессиональные пожарные. В том числе из других регионов. Тушим всем миром, можно сказать.

– Резкое увеличение количества и площади пожаров пришлось на конец июня – начало июля.

Например, 26 июня – было 6 лесных пожаров на общей площади 358,4 га. И за неделю количество увеличилось в десять раз: с 6 до 63. А площадь стремительно выросла до 40 тысяч га.

– Причиной стала сильная жара и грозовая активность, т.н. «сухие грозы».

– Власти говорят, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Подавляющее большинство пожаров находятся в зонах контроля – в труднодоступных и удаленных местностях. Это хорошо и плохо. Хорошо, что населенным пунктам ничего не угрожает. Плохо – усложняет тушение. Добраться до возгораний можно только с помощью авиации.

– Продолжают работать два самолета-зондировщика. Но они не могут вызвать дождь, если нет подходящих облаков.

– Якутск дым пока не затронул, в отличие от прошлых лет. Поэтому для жителей столицы, а здесь живет 40% населения всей республики, информация о пожарах пока остается лишь строчкой в новостях. Как только дым накроет столицу республики, напряженность в обществе и недовольство властями вырастут в разы.

– Пока по-настоящему опасных ситуаций с селами не возникало. В этом году власти как никогда серьезно мониторят все возгорания. Но самые тяжелые дни еще впереди, если продолжится жара и расширение площади пожаров.

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