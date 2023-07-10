Режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера введен на территории Якутии и Хабаровского края

Фото: Андрей СОРОКИН

На территории Якутии и Хабаровского края веден режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующее решение принято сегодня, 10 июля, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко.

Отмечается, что изначально такой режим планировалось объявить на территории трех дальневосточных регионов. Но в Магаданской области пожароопасная обстановка стабилизировалась, поэтому режим ЧС ввели только в Якутии и Хабаровском крае.

«Данный режим позволит повысить оперативность тушения пожаров и позволит привлечь дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении.

В обоих регионах ситуация с пожарами складывается сложно. В частности, в Якутии на начало суток действовало 165 лесных пожаров на площади 318 512 га, из них тушат 33 пожара. По словам главы Якутии Айсена Николаева, основное количество пожаров в последние дни возникло из-за жары и сухих гроз.

Только за последнюю неделю огнеборцы в Якутии ликвидировали 140 лесных пожаров, благодаря чему пройденная огнем площадь сокращена на 36 951,1 га. Но число обнаруживаемых пожаров превышает количество ликвидируемых.

Число задействованных в тушении пожаров уже превысило 1 тысячи человек. В республику прибыло дополнительно 166 человек лесопожарных формирований, на днях из Бурятии и Читинской области прибыли 65 человек парашютно-десантной пожарной службы. Кроме того, 9 июля двумя рейсами воздушного судна региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» в республику из Магаданской области прибыл 51 сотрудник Читинского авиаотделения.

Авиапатрулирование осуществляется 16 воздушным и судами в 16 районах и окрестностях города Якутска. Также работают самолеты-зондировщики.

Управление Роспотребнадзора оперативно проводит лабораторное исследование атмосферного воздуха в районах и населенных пунктах с задымлением. По результатам исследований, проведенных в 8 районах республики, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не установлено.

Ранее глава Якутии 3 июля объявил режим ЧС регионального характера. Режим ЧС позволяет своевременно реагировать на ситуацию и привлекать к ее ликвидации силы и средства властей и бюджетов разных уровней.

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