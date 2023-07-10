Золото за песни любимой певицы. В Якутии на научном конкурсе победу одержала фанатка Ланы Дель Рей

Фото: пресс-служба СВФУ

Незаурядный талант отыскали на IV Международной школьной научной конференции Yakutia International Science Fair. Одно из первых мест завоевала старшеклассница из Якутска Анастасия Донская за анализ творчества популярной певицы Ланы Дель Рей.

Девушка явно выделилась на фоне более традиционных работ, вроде изучения новых материалов, информационных технологий, физики и т. д. Особенность конференции в том, что участники представляли свои исследования на английском языке.

Якутянка призналась, что выбрала столь необычную тему для изучения, потому что очень любит песни американской дивы. Чтобы проследить, как исполнительница использует аллюзии в творчестве, старшеклассница проанализировала множество музыкальных композиций.

Фото: watchinga.com

О научном подходе к прослушиванию автора хитов Summertime Sadness и Young and Beautiful, ставшую саундтреком к фильмуэкранизации «Великого Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, девушка рассказала в видеоинтервью, которое можно увидеть по ссылке.

– Лана Дель Рей чаще фокусируется на 50-80-х годах, это период зарождения постмодернизма. Она известна своим ностальгическим образом, который передается с помощью интертекстуальности (формирование смысла текста другим текстом) и аллюзий, – рассказала Анастасия Донская, ученица специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного федерального университета.

В дальнейшем девушка собирается исследовать то, как певица влияет на современную музыкальную индустрию. Она планирует выпустить буклет с текстологическим анализом 140 аллюзий Ланы Дель Рей.

Фото: пресс-служба СВФУ

За свою работу Анастасия Донская получила золотую медаль Ее однокашники также отличились, завоевав две серебряные медали, и таким образом ученики принесли университетскому лицею гран-при. Всего в конференции в очном и дистанционном форматах приняли участие 106 школьников, в том числе из Индонезии и регионов России.

Справка:

Лана Дель Рей – американская певица, автор песен и поэтесса. Ее карьера стартовала в 2005 году, мировая известность пришла после выпуска её дебютного сингла «Video Games» в 2011-м. Критики не раз отмечали кинематографичность ее стиля. В ее творчестве прослеживается озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к поп-культуре.

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