В Якутске из-за сильного ветра во многих домах отключилось электричество

Фото: Якутскэнерго

По состоянию на 9 июля во многих районах Якутска наблюдается аварийное отключение электроэнергии из-за порывистого ветра. Без света сидят жители как многоквартирных, так и частных домов.

Энергетики Якутскэнерго работают в режиме повышенной готовности, усилено количество аварийных бригад, введено круглосуточное дежурство. Но из-за поступления большого количества звонков отмечается загруженность линии каналов связи диспетчерской службы.

Например, в случае отключения электроэнергии, к диспетчеру звонят сразу несколько десятков, а то и сотни человек, что моментально приводит к перегрузке линии.

Якутскэнерго напоминает:

– В случае отключения электричества жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, которая отвечает за работу внутридомовых инженерных систем.

Управляющая компания обязана в кратчайшие сроки принять меры к выяснению причин отключения электроэнергии. В случае выявления проблем, не связанных с внутридомовой системой электроснабжения, управляющая компания должна обратиться с заявкой в сетевую организацию.

– Жителям дачных кооперативов в случае отсутствия электроснабжения необходимо обращаться к председателю, который должен принять меры по восстановлению электроснабжения. Отмечаем, что обслуживание абонентских сетей и электрооборудования должны осуществлять собственники.

Также обо всех случаях перерывов электроснабжения, обрывах и схлестах и искрении проводов незамедлительно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: +7 (4112) 319-330, +7 (4112) 21-55-68, в улусах – в местный район электрических сетей.

Жители районов Западной Якутии - просьба звонить по телефонным номерам 7(41136) 3-48-71, 4-58-61 - в оперативно-диспетчерскую службу Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго", в г. Мирном - диспетчеру Мирнинского РЭС по номерам 7-44-14, 3-44-53, в Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах - в местный район электрических сетей.

Увидев оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров.

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