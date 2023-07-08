Буря с градом в якутском городе Ленск повалила вышку возле больницы

Скриншот видео t.me/lenskiy_vestnik

Сильнейшая непогода обрушилась на один из городов Якутии. Жители Ленска поделились впечатляющими кадрами бури с градом.

Еще днем 7 июля на дворе стояла солнечная погода. Прогноз обещал дождь и сильный ветер, но вечер принес куда больше сюрпризов. По тому, как сильно сгибаются деревья, можно представить, какой силы был ветер.

Самым удивительным событием вечера пятницы стало падение вышки. Порывы ветра со скоростью около 20 метров в секунду свалили конструкцию прямо к стенам местной больницы. Сообщается, что пострадавших нет. Свидетели были ошеломлены произошедшим.

В субботу, 8 июля, в Ленске обещают улучшения погоды. Без осадков воздух прогреется днем до +21 градуса, ветер с порывами до 7 м/с.

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